Война России против Украины мешает Трампу разобраться с Китаем – аналитик Самусь

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Российско-украинская война мешает Дональду Трампу решить проблемы с главным врагом – Китаем, инструменты давления будущего президента США на диктатора РФ Владимира Путина – цены на нефть и газ. Такое мнение LIGA.net высказал директор платформы New Geopolitics Research Networ Михаил Самусь.

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По его словам, главным противником Трампа остается Китай. Чтобы решить проблемы во взаимоотношениях с Пекином, новому президенту США следует разобраться с войной России против Украины.

"Если Трамп найдет инструменты, то добьется успеха. Они известны – цены на нефть и газ. Трамп хотел "бурить и еще раз бурить", чтобы на рынке обвалились цены. Это ударит по РФ – если нефть будет стоить до $40 (сейчас $68 на российскую Urals) за баррель. Тогда российская экономика не выдержит и не сможет вести войны", – прогнозирует Самусь.

Чтобы произошел экономический коллапс страны-агрессора, следует лишить ее нефтяных денег, добавил аналитик.

"Ожидаю, что в этом году активные боевые действия заморозятся. Это может произойти быстро. В Кремле понимают, что Трамп может снизить цены на нефть и нанести им болезненный ущерб. Россияне будут торговаться – что не против прекращения огня", – заявил он.

В таком сценарии россияне будут надеяться на ослабление санкций, но при этом продолжат настаивать на запрете вступления Украины в НАТО и на уступках по оккупированным территориям. В результате ключевым станет то, какие доводы сторон Трамп будет готов принять и на кого он будет оказывать большее давление в ходе переговоров. Пока кажется, что Трампу сложнее повлиять на Россию, чем на Украину, подытожил Самусь.

Сегодня, 20 января 2025 года, состоится церемония инаугурации Трампа, победившего на президентских выборах 5 ноября.

LIGA.net писала, кто приглашен на событие.

писала, кто приглашен на событие. Также LIGA.net ведет хронику, посвященную инаугурации Трампа и событиям вокруг. Больше новостей на эту тему читайте здесь.