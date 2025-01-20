Війна Росії проти України заважає Трампу розібратися з Китаєм – аналітик Самусь

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Російсько-українська війна заважає Дональду Трампу розв'язати проблеми з головним ворогом – Китаєм, інструменти тиску майбутнього президента США на диктатора РФ Володимира Путіна – ціни на нафту та газ. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив директор платформи New Geopolitics Research Networ Михайло Самусь.

За його словами, головним противником Трампа залишається Китай. Щоб розв'язати проблеми у взаємовідносинах з Пекіном, новому президенту США слід розібратися з війною Росії проти України.

"Якщо Трамп знайде інструменти, то доб'ється успіху. Вони відомі – ціни на нафту і газ. Трамп хотів "бурити й ще раз бурити", щоб на ринку обвалилися ціни. Це вдарить по РФ – якщо нафта коштуватиме до $40 (зараз $68 на російську Urals) за барель. Тоді російська економіка не витримає і не зможе вести війни", – прогнозує Самусь.

Щоб стався економічний колапс країни-агресора, слід позбавити її нафтових грошей, додав аналітик.

"Очікую, що цього року активні бойові дії заморозяться. Це може статися швидко. У Кремлі розуміють, що Трамп може знизити ціни на нафту і завдати їм болісних збитків. Росіяни торгуватимуться – що не проти припинення вогню", – заявив він.

У такому сценарії росіяни сподіватимуться на ослаблення санкцій, але водночас продовжать наполягати на забороні вступу України до НАТО і на поступках щодо окупованих територій. У результаті ключовим стане те, які доводи сторін Трамп буде готовий прийняти та на кого він чинитиме більший тиск у ході переговорів. Наразі здається, що Трампу складніше вплинути на Росію, ніж на Україну, підсумував Самусь.

Сьогодні, 20 січня 2025 року, відбудеться церемонія інавгурації Трампа, який переміг на президентських виборах 5 листопада.

LIGA.net писала, кого запрошено на подію.

писала, кого запрошено на подію. Також LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.