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19.06.2019, 06:34

Волкер объяснил, почему нельзя отказываться от минских соглашений

Волкер объяснил, почему нельзя отказываться от минских соглашений - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель США по вопросам Украины назвал минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза

Единственное, что мешает минским соглашениям - отсутствие политической воли РФ выполнять их. Об этом на слушаниях в Сенате на тему "Пять лет после Революции Достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России" заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Укринформ.

"Очень важно, чтобы минские договоренности сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого", - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины назвал минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза.

По его словам, этот документ содержит общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира.

"Прекращение огня, отвод вооружений, обеспечения гуманитарного доступа – все эти вещи являются необходимыми для принятия решений", - подчеркнул он.

Он добавил, что минским соглашениям не хватает только одного – политической воли со стороны Москвы, отрицающей свою ответственность в этом процессе.

"Я думаю, что минские договоренности направлены на достижение очень важной цели", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа.

Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев - этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне.

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Теги: Волкер, Россия, санкции, война, Донбасс, минские соглашения
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