Волкер планирует посетить Украину: подробности

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев - этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне. Об этом Волкер заявил во время слушаний в Сенате США, сообщает Укринформ.

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского, – ред.) в Белый дом", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым президентом Украины.

"Госсекретарь Помпео звонил кандидату Зеленскому, а также на то время президенту Порошенко перед выборами. Президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов", - отметил дипломат.

Он напомнил, что Дональд Трамп направил президенту Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, однако стороны должны еще согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - добавил Волкер.

1 июня Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.