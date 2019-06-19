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19.06.2019, 06:15

Волкер планирует посетить Украину: подробности

Волкер планирует посетить Украину: подробности - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель США по вопросам Украины отметил, что "администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с президентом"

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в течение ближайших недель намерен посетить Киев - этот визит будет предшествовать переговорам президентов Украины и США в Вашингтоне. Об этом Волкер заявил во время слушаний в Сенате США, сообщает Укринформ.

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского, – ред.) в Белый дом", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым президентом Украины.

"Госсекретарь Помпео звонил кандидату Зеленскому, а также на то время президенту Порошенко перед выборами. Президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов", - отметил дипломат.

Он напомнил, что Дональд Трамп направил президенту Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, однако стороны должны еще согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", - добавил Волкер.

1 июня Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. 

 

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Теги: Курт Волкер, Владимир Зеленский, дональд трамп
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