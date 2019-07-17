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17.07.2019, 06:55

Волкер ожидает, что Путин согласится на обмен пленными

Волкер ожидает, что Путин согласится на обмен пленными - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спецпредставитель Госдепа США по Украине выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер выразил надежду, что Россия согласится на обмен пленными с Украиной. Об этом он написал в Twitter.

"Я искренне надеюсь, что Москва согласится на этот обмен заключенными. Это был бы важный шаг для укрепления доверия и воссоединения заключенных с их семьями. Если это произойдет, то это будет результатом непосредственного взаимодействия президентов Зеленского и Путина", - полагает Волкер.

Вчера, 16 июля, заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время переговоров советников президентов в нормандском формате 12 июля были достигнуты договоренности о "хлебном" перемирии в Донбассе и обмене "определенными количествами" пленных. По его словам, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15.

Пристайко уточнил, что конкретные имена не обсуждались.

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых 12 июля договоренностей.

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Теги: Курт Волкер, Владимир Зеленский, владимир путин, война, обмен, пленные, заложники
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