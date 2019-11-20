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Волкер: Я не связывал расследования Burisma с Байденом

Волкер: Я не связывал расследования Burisma с Байденом - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.11.2019, 06:17

Экс-дипломат отметил, что знает Джо Байдена на протяжении длительного времени и продолжает с уважением относиться к нему

Экс-специальный представитель США Курт Волкер на открытых слушаниях в Конгрессе по делу об импичменте Дональда Трампа заявил, что он не знал о связи между началом расследований Burisma Украиной и задержанием военной помощи. Об этом сообщает Голос Америки.

По его словам, он не обладал соответствующей информацией, когда обсуждал с помощником президента Украины Андреем Ермаком и персональным юристом Трампа Рудольфом Джулиани появление потенциального заявления от имени президента Зеленского.

"Никто мне этого не говорил и я никогда не сообщал об этой связи украинцам. Я был против заморозки помощи Украине. Когда я об этом узнал 18 июля, я думал, что ее можно разблокировать еще до того, как о ней узнают украинцы, что вызовет у них беспокойство", - сказал он.

По его словам, он рассматривал это как внутреннюю политическую проблему США и, когда украинцы об этом узнали, советовал им ничего не делать и ждать, пока она будет разрешена в Вашингтоне.

Он не связывал расследование энергетической компании Burisma и Байденов.

"Я не знал, что другие верили, что любые расследования украинской компании Burisma, которая имеет историю обвинений в коррупции, была аналогичной расследованию вице-президента Байдена. Для меня это были четко разные вещи. Это было постоянной политикой США в течение нескольких администраций призвать украинцев бороться с коррупцией. Я спокойно относился к тому, чтобы украинцы делали собственные заявления о расследовании и искореняли собственную коррупцию", - добавил дипломат.

"Как я ранее говорил, знаю вице-президента Байдена 24 года. Он благородный человек и я его очень уважаю", - подчеркнул он.

Справка. Согласно показаниям свидетелей во время расследования об импичменте Трампа, президент США требовал от Зеленского заявить о начале расследования против своего потенциального соперника на выборах Джозефа Байдена и его сына. Если бы Зеленский не сделал такого заявления, Украина не получила бы от США заблокированную Трампом военную помощь в размере около $400 млн. Зеленский был готов сделать заявление о расследованиях в интервью CNN, но в сентябре помощь была разблокирована под давлением Конгресса, и необходимость выполнять условие Трампа отпала.

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Курт Волкер джо байден андрей ермак рудольф дджулиани
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