Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.10.2018, 08:23

Волкер: США могут вводить санкции против РФ каждые 1-2 месяца

Волкер: США могут вводить санкции против РФ каждые 1-2 месяца - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Волкер считает санкции - эффективным методом давления на Россию

Реклама
Реклама

Соединенные Штаты могут вводить санкции против России "каждые один-два месяца", заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер во время выступления в Атлантическом совете.

По мнению Волкера, санкции – это эффективный метод давления на РФ, поэтому США не намерены их отменять.

Ранее спецпредставитель Госдепа также заявил, что президент Дональд Трамп лично принимал решение о введении мер против России и цель США - "не просто во введении санкций против России, а в восстановлении целостности и суверенитета Украины".

Читайте также
Молчание убивает: хроника митинга под Администрацией президента 28.09.2018Тема дня. Пленки Холодницкого: как добиваются отставки главы САП 30.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, санкции против россии, санкции сша
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп лично решил давить на РФ из-за Украины - Волкер
Политика Трамп лично решил давить на РФ из-за Украины - Волкер
В России хотят наказывать за соблюдение санкций США
Мир В России хотят наказывать за соблюдение санкций США
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 