Волкер: США могут вводить санкции против РФ каждые 1-2 месяца

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Соединенные Штаты могут вводить санкции против России "каждые один-два месяца", заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер во время выступления в Атлантическом совете.

По мнению Волкера, санкции – это эффективный метод давления на РФ, поэтому США не намерены их отменять.

The US has also increased the pressure it is putting on Russia in order to get them to negotiate towards a solution, says @SpecRepUkraine, including:



✓ Increasing US sanctions

✓ Working with EU allies to keep sanctions in place

✓ Lifting arms embargo on Ukraine#ACEurasia pic.twitter.com/PUsQTtK0q3