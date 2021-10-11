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Вопреки обещанию Байдену. Конкурс по избранию главы САП продолжают срывать – ЦПК

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 17:44
Вопреки обещанию Байдену. Конкурс по избранию главы САП продолжают срывать – ЦПК - Фото
САП

В Украине снова срывают ключевой этап конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. В сентябре Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

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Ключевой этап конкурса по избранию главы САП – практическое задание — должен был состояться в субботу, 9 октября. Но на заседание не явились члены комиссии Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь. Шабунин утверждает, что они "контролируются Офисом президента".

В субботу члены комиссии договорились, что проведут заседание во вторник, 12 октября, чтобы определить новую дату для практического задания.

"Сегодня стало понятно, что заседание 12 октября, о котором комиссия договорилась в субботу, не состоится. Комиссия обязана, как минимум, за сутки анонсировать свое заседание на сайте ОГП", – написал Шабунин.

Он считает, что заседание срывают те же члены комиссии Бусол, Гуджал и Соболь.

"Все, кто были в субботу, согласовали дату 12 октября. Логично, что заседание срывают те, кого не было в прошлый раз: Бусол, Гуджал и Соболь. Это представители, делегированные в комиссию ВРУ и управляемые Банковой", – написал глава ЦПК.

Он убежден, что такие действия уничтожают нормальные отношения Украины с США и миром.

Вопреки обещанию Байдену. Конкурс по избранию главы САП продолжают срывать – ЦПК

Читайте также в разделе Мнения: Зеленский обязался двигать Украину вперед. Обмануть Байдена будет ошибкой

Вадим Ребрина
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цпк виталий шабунин сап
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