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27.06.2019, 18:53

Вопрос ПАСЕ и отставки Климкина: комитет ВР назвал дату заседания

Вопрос ПАСЕ и отставки Климкина: комитет ВР назвал дату заседания - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Также планируется рассмотреть предложение об отзыве приглашения делегации ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине

Демарш постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и отставка министра иностранных дел Павла Климкина будут рассмотрены комитетом Верховной Рады по иностранным делам 1 июля. Об этом сообщила в Facebook глава комитета Анна Гопко.

Народный депутат опубликовала повестку дня заседания.

Первым пунктом обозначен вопрос приостановления участия постоянной делегации ВР в ПАСЕ в работе Ассамблеи до выполнения Россией условий по заложникам, украинским военным морякам и крымским татарам.

Далее планируется рассмотреть предложение об отзыве приглашения делегации ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине.

Следующими пунктами стоят проекты постановлений об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении на этот пост Вадима Пристайко.

Также планируется обследить обеспечение юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ и подготовку обращение Верховной Рады в связи с отказом России выполнять решение Международного трибунала ООН по поводу военнопленных украинских моряков и других политических заключенных.

26 июня делегаты Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений. Семь стран-членов Совета Европы: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония - объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России. Климкин призвал народных депутатов отозвать приглашение к ПАСЕ присылать в Украину наблюдателей за парламентскими выборами.

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Теги: пасе, павел климкин, верховная рада
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