Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 1 октября

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1. БОЛЬШЕ 4000 ЗА СУТКИ. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ В УКРАИНЕ ПРОДОЛЖАЕТ БИТЬ РЕКОРДЫ. За прошедшие сутки, 30 сентября, в Украине выявили 4069 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 4027) – это новый рекорд (подробнее).

2. АМКУ ЗАЯВИЛ О СГОВОРЕ ПРИ ПОКУПКЕ СТОЛИЧНОГО ТРЦ RESPUBLIKA. Антимонопольный комитет Украины признал нарушением закона сговор компаний Солтекс Капитал, Фингруп Фактор и Толкфин при покупке прав требования по кредитам банка Надра, в залоге по которым был недостроенный столичный ТРЦ "Республика" (подробнее).

3. КАКИЕ ПАРТИИ СОБЕРУТ ГОЛОСА УКРАИНЦЕВ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ: ОПРОС ЗА МЕСЯЦ ДО ГОЛОСОВАНИЯ. Если бы местные выборы состоялись в сентябре 2020 года, в облсоветах (и киевский горсовет) больше всего мест взяли бы следующие партии: президентская Слуга народа, пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, ныне оппозиционные Европейская солидарность и Батькивщина, а также За будущее, чей лидер Игорь Палица является соратником олигарха Игоря Коломойского (подробнее).

4. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. ДАНИЯ ВЫДАЛА ПОСЛЕДНЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА, НО ЕСТЬ ТРЕБОВАНИЯ. Датское энергетическое агентство разрешило газопроводу Северный поток-2 эксплуатацию на континентальном шельфе страны. При этом России выдвинули ряд требований, которые она обязана соблюдать (подробнее).

5. ПОЖАРЫ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. СЛЕДОВАТЕЛИ ИЗУЧАЮТ ВЕРСИЮ ОБ УМЫШЛЕННОМ ПОДЖОГЕ – АВАКОВ. Следователи изучают версию, что причиной масштабных пожаров в Луганской области мог стать умышленный поджог, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков (подробнее).

6. ЕБРР УХУДШИЛ ПРОГНОЗ ПАДЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ. Падения реального ВВП Украины в 2020 году составит 5,5%, а восстановление экономики в 2021 году замедлится до 3%. Такой прогноз опубликовал Европейский банк реконструкции и развития (подробнее).

7. УБИЙСТВО ГАНДЗЮК. ПАВЛОВСКИЙ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ ПРОТИВ МАНГЕРА И ЛЕВИНА. Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский сегодня подтвердил причастность главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата облсовета Алексея Левина к преступлению (подробнее).

8. ЭКСПОРТ ВЕРНУЛСЯ НА ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ – МИНЭКОНОМИКИ. Украинский экспорт в сентябре вырос на 2,87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $4,19 млрд (подробнее).

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Арина Толина

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