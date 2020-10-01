Убийство Гандзюк. Павловский дал показания против Мангера и Левина

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский сегодня дал показания в суде

Фигурант дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский сегодня подтвердил причастность главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и экс-помощника депутата облсовета Алексея Левина к преступлению. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?".

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Павловский дал показания на судебном заседании в Одессе.

"Павловский подтвердил вину Владислава Мангера в заказе убийства Кати Гандзюк. Он сообщил о том, что во время общения с Алексеем Левиным тот неоднократно упоминал, что именно "Николаевич" заказал нападение на Катю. В августе 2018-го, когда арестовали "стрелочника" Новикова, во время одной из бесед с Левиным Павловскому стало известно, что "Николаевич" – это и есть Мангер", – отмечается в сообщении.

Павловский заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера.

В сообщении говорится, что именно поэтому 17 декабря 2019 года он предоставил суду ложные показания о непричастности к убийству Гандзюк Мангера и Левина.

Семью Гандзюк привлекли к участию в суде в Одессе в качестве потерпевших.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября в 099:30 в Приморском районном суде города Одессы.

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в ноябре того же года она умерла от ожогов.

15 февраля 2019 года Шевченковский суд столицы принял решение арестовать Владислава Мангера с правом внесения залога в сумме почти 2,5 млн грн. В тот же день залог был внесен, а в ноябре того же года - снижен до 1,2 млн грн.

22 февраля 2020 года суд в Болгарии разрешил экстрадицию Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк, 16 марта он прибыл в Украину, а на следующий день его взяли под стражу.

27 апреля сообщалось, что Павловский пошел на сделку со следствием.

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Арина Толина

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