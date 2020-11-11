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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 ноября

11.11.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 ноября - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО ПАДАЕТ, НО РАСТЕТ У ПОРОШЕНКО И ТИМОШЕНКО – ОПРОС КМИС. Если бы президентские выборы проходили в середине октября 2020 года, во второй тур вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и пятый президент Петр Порошенко (подробнее).

2. КОМПАНИИ КОЛОМОЙСКОГО СНОВА ДОЛЖНЫ ПРИВАТБАНКУ 7,5 МЛРД ГРН – РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА. Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу АО КБ "ПриватБанк" и отменил постановление Северного апелляционного суда, согласно которому ряд положений по кредитным обязательствам пяти компаний признавались недействительными (подробнее).

3. РОССИЯ ЛИКВИДИРУЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ. Кроме украинского, Россия закрывает торговое представительство и в Литве (подробнее).

4. ВЛАСТЬ ПОДДЕРЖИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ. Шмыгаль рассказал как. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал программу поддержки предпринимателей государством во время усиленного карантина выходного дня (подробнее).

5. В УКРАИНЕ ВВЕЛИ КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ: ЧТО И КОГДА БУДЕТ ЗАКРЫТО. Ограничения карантина выходного дня вводятся уже с этих выходных. Предварительно, они будут действовать три уик-энда подряд (подробнее).

6. 5G В УКРАИНЕ. КАБМИН УТВЕРДИЛ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И НАЗВАЛ ДАТУ ЗАПУСКА. Согласно плану правительства, 5G в Украине станет доступен уже в конце 2021 года (подробнее).

7. КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ ТРАНСПОРТ В КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ. РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНИСТРА. Транспорт продолжит работать, но с существенными ограничениями (подробнее).

8. ПРЕЗЕНТАЦИЯ APPLE | 3 НОВЫХ MACBOOK: У НИХ 100% ЕСТЬ МЕСТО В ИСТОРИИ PC, НО МОЖЕТ НЕ НАЙТИСЬ НА ВАШЕМ СТОЛЕ. На презентации One More Thing 10 ноября Apple представила собственный процессор M1 для macOS-устройств и три новых "макбука": Macbook Pro, Macbook Air и Mac Mini (подробнее).

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Вадим Ребрина
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