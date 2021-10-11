Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 октября

1. СУД НЕ УВИДЕЛ СВЯЗЬ МЕЖДУ "ДИНАМО КИЕВ" СУРКИСА И ПРИВАТОМ КОЛОМОЙСКОГО. Окружной административный суд Киева (ОАСК) отказался удовлетворить заявление ПриватБанка пересмотреть постановление этого суда от 20 марта 2017 года об отмене решения комиссии Нацбанка (от 20 декабря 2016 года), признавшей "Динамо Киев" связанным юрлицом с ПриватБанком до его национализации, когда акционером банка был Игорь Коломойский (подробнее).

2. НАЗВАНЫ ВОСЕМЬ ГЛАВНЫХ БАГОВ WINDOWS 11. Технический эксперт, главный редактор Bleeping Computer Лоренс Абрамс назвал восемь главных проблем новой Windows 11, над которыми уже работают специалисты Microsoft (подробнее).

3. "СИТУАЦИЯ КРАЙНЕ ОПАСНА". НА ЮЖМАШЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОМ ВЫБРОСЕ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА. На ГП "Производственное объединение машиностроительный завод им. А.М. Макарова" (Южмаш) в Днепре истекает срок использования резервуаров для гептила — опасного ракетного топлива. Вещество может попасть в воздух, в зоне поражения — до 100 000 человек (подробнее).

4. НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЭКОНОМИКЕ РАЗДЕЛИЛИ ТРОЕ УЧЕНЫХ ИЗ США. Награду получили американские ученые Дэвид Кард "за эмпирический вклад в экономику труда", а также Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей" (подробнее).

5. УКРАИНА МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ С ДЕФИЦИТОМ УГЛЯ ИЗ-ЗА КИТАЯ – ДТЭК. Китай скупает уголь у традиционных импортеров Украины, России и Казахстана, из-за дефицита энергоресурсов в стране. Это усложняет его покупку для украинской генерации и может привести к ограничениям потребления электричества этой зимой (подробнее).

6. ЕС РАСШИРИЛ САНКЦИИ ЗА ОККУПАЦИЮ КРЫМА: В СПИСОК ПОПАЛИ ЕЩЕ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК. Евросоюз расширил санкционный список за оккупацию украинского Крыма. В обновленный документ попали еще восемь человек (подробнее).

7. РАСТРАТА 1 МЛРД ГРН: ПРОКУРАТУРА СООБЩИЛА О ПОДОЗРЕНИИ БЫВШЕМУ СОБСТВЕННИКУ ДЕЛЬТА БАНКА. Офис генерального прокурора совместно со следователями Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему собственнику Дельта Банка в растрате 1 млрд грн (подробнее).

8. КАРАНТИН. COVID-СЕРТИФИКАТЫ СДЕЛАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ МЕЖОБЛАСТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ. С 21 октября в областях желтой, оранжевой или красной зон карантина между областями смогут путешествовать только пассажиры с сертификатами о вакцинации от коронавируса (подробнее).

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Вадим Ребрина

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