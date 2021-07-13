Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 июля

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3. ЗАСУХА В БРАЗИЛИИ: ЦЕНЫ НА КОФЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУТ. Мировые цены на два популярных сорта кофе (арабика и робуста) стремительно растут. Причина – сильнейшая засуха в Бразилии, которая является крупнейшим в мире производителе кофе (подробнее).

4. ЧАО "АВК" ПРИЗНАЛИ БАНКРОТОМ: В КОМПАНИИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ИЗ-ЗА АГРЕССИИ РОССИИ. 8 июля Хозяйственный суд Донецкой области признал банкротом кондитерскую компанию АВК и открыл ликвидационную процедуру (подробнее).

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Вадим Ребрина

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