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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 ноября

13.11.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 13 ноября - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ДЕТАЛИ МИРНОГО ПЛАНА ПО ДОНБАССУ. Ключевая составляющая предложенного Украиной решения – полная демилитаризация ОРДЛО (подробнее).

2. КИТАЙ СОЗДАЕТ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ ЗОНУ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ. В нее войдут КНР, Австралия, Япония и еще 12 стран (подробнее).

3. НБУ НЕ БУДЕТ ПЕЧАТАТЬ ДЕНЬГИ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА. Глава Нацбанка Шевченко подчеркнул, что это запрещено законом (подробнее).

4. В СУББОТУ НАЧНЕТСЯ КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ. Киев и большинство облцентров выполнят решение Кабмина и введут дополнительные ограничения (подробнее).

5. ПОСОЛ ЕС СВЯЗАЛ БЕЗВИЗ И ПОМОЩЬ МВФ С БОРЬБОЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ. Матти Маасикас напомнил, что траншем МВФ поддерживается экономическая стабильность Украины (подробнее).

6. МОТОР СИЧ ОТПРАВИТ НА ПРОСТОЙ ЧЕТВЕРТЬ РАБОТНИКОВ. Решение связано с эпидемиологической ситуацией в Запорожье (подробнее).

7. В УКРАИНЕ – НОВЫЙ РЕКОРД ПО СУТОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ. За сутки выявлено почти 12 000 новых случаев (подробнее).

8. В ПОЛИЦИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЯЗАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЗИМНИЕ ШИНЫ. Решение призвано снизить количество ДТП (подробнее).

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Денис Юдин
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