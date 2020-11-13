За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 512 652 инфицированных/больных. 233 849 из них выздоровели, 9317 – умерли

Вчера, 12 ноября, в Украине выявили 11 787 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (11 057 днем ранее) – это новый рекорд. В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 388 (428) детей и 555 (564) медиков.

Госпитализировали 1587 (1509) пациентов.

Скончались 172 больных (198).

Выздоровели 6155 (6235) человек.

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Официально за 12 ноября сделано 73 398 тестов (77 149). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 46 813 (46 933), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 26 585 (30 216).

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Евгений Пилипенко

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