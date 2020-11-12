За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 500 865 инфицированных/больных. 227 694 из них выздоровели, 9145 – умерли

Вчера, 11 ноября, в Украине выявили 11 057 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (10 611 днем ранее) – это новый рекорд. В скобках здесь и далее по тексту – данные за предыдущие сутки. Такую информацию опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 428 (350) детей и 564 (493) медика.

Госпитализировали 1509 (1453) пациентов.

Скончались 198 больных (191).

Выздоровели 6235 (6802) человек.

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Официально за 11 ноября сделано 77 149 тестов (73 285). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 46 933 (43 908), по методу ИФА, выявляющем как больных, так и недавно переболевших, – 30 216 (29 377).

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Евгений Пилипенко

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