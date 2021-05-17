Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 17 мая

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ 2000 НОВЫХ СЛУЧАЕВ, ЛИДЕР – ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Вчера, 16 мая, в Украине выявили 2136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3620), выздоровели 6869 пациентов (днем ранее – 7921) (подробнее).

2. ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НЕ КАСАЕТСЯ "БРЕНДОВОГО ПРЕМИАЛЬНОГО" ТОПЛИВА – МИНЭКОНОМИКИ. Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива, которое реализуют сети АЗС по более высокой цене (подробнее).

3. УКРПОШТА ПОКУПАЕТ БАНК. ИЩЕТ ОЦЕНЩИКА. Укрпошта объявила тендер на отбор компании-оценщика, которая определит для почтового оператора банк для покупки (подробнее).

4. В НАЦБАНКЕ НАЗВАЛИ СРОКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ МВФ ПО НОВОМУ ТРАНШУ. Украина должна до конца июня выполнить требования Международного валютного фонда для пересмотра программы stand-by (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЗВАЛ ДАТУ ПОЛНОГО ОТКАЗА ГОСОРГАНОВ ОТ БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА. Государственные учреждения перейдут в режим paper less и полностью откажутся от бумажного документооборота с 24 августа 2021 года (подробнее).

6. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ РАЗБЛОКИРОВАЛА ЧАСТЬ СЧЕТОВ, АРЕСТОВАННЫХ ЗА ДОЛГИ. АО "Укрзализныця" разблокировало некоторые из своих счетов, которые арестовали 6 мая за долги перед компанией VR Global Partners (подробнее).

7. СЕТИ АЗС ВОЗОБНОВЛЯЮТ ПРОДАЖУ ПРЕМИАЛЬНОГО ТОПЛИВА. Сети АЗС Socar и KLO возобновили продажу своего премиального топлива после разъяснения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о госрегулировании цен на топливо (подробнее).

8. ГЕРМАНИЯ РАЗРЕШИЛА ПРОДОЛЖИТЬ УКЛАДКУ ТРУБ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило укладку труб газопровода Северный поток-2 на 2-километровом отрезке в германской исключительной экономической зоне, где нет угрозы экологии (подробнее).

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Вадим Ребрина

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