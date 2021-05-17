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Коронавирус. В Украине за сутки выявили 2000 новых случаев, лидер – Донецкая область

17.05.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине за сутки выявили 2000 новых случаев, лидер – Донецкая область - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 16 мая, в Украине выявили 2136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3620), выздоровели 6869 пациентов (днем ранее – 7921). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Госпитализированы 1260 человек (сутками ранее – 2208), 109 пациентов умерли (сутками ранее – 133).

Официально за 16 мая сделано 17 306 тестов на коронавирус (сутками ранее – 38 911). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 9966 (17 389), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 1396 (3848), экспресс-тестов на антиген – 5944 (17 674).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 156 000 заболевших COVID-19, из них 1 864 593 пациента выздоровели, 48 184 человека умерли.

Данные по Киеву и областям:

Киев – 102 (137);

Винницкая – 37 (62);

Волынская – 102 (100);

Днепропетровская – 134 (530);

Донецкая – 190 (260);

Житомирская – 93 (126);

Закарпатская – 10 (22);

Запорожская – 98 (115);

Ивано-Франковская – 42 (87);

Киевская – 97 (277);

Кировоградская – 4 (49);

Луганская – 10 (21);

Львовская – 104 (113);

Николаевская – 122 (131);

Одесская – 134 (231);

Полтавская – 62 (90);

Ровенская – 182 (115);

Сумская – 137 (172);

Тернопольская – 59 (118);

Харьковская – 89 (182);

Херсонская – 114 (194);

Хмельницкая – 12 (138);

Черкасская – 113 (106);

Черниговская – 30 170);

Черновицкая – 59 (74).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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