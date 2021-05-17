Коронавирус. В Украине за сутки выявили 2000 новых случаев, лидер – Донецкая область
Вчера, 16 мая, в Украине выявили 2136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3620), выздоровели 6869 пациентов (днем ранее – 7921). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Госпитализированы 1260 человек (сутками ранее – 2208), 109 пациентов умерли (сутками ранее – 133).
Официально за 16 мая сделано 17 306 тестов на коронавирус (сутками ранее – 38 911). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных – 9966 (17 389), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 1396 (3848), экспресс-тестов на антиген – 5944 (17 674).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 156 000 заболевших COVID-19, из них 1 864 593 пациента выздоровели, 48 184 человека умерли.
Данные по Киеву и областям:
Киев – 102 (137);
Винницкая – 37 (62);
Волынская – 102 (100);
Днепропетровская – 134 (530);
Донецкая – 190 (260);
Житомирская – 93 (126);
Закарпатская – 10 (22);
Запорожская – 98 (115);
Ивано-Франковская – 42 (87);
Киевская – 97 (277);
Кировоградская – 4 (49);
Луганская – 10 (21);
Львовская – 104 (113);
Николаевская – 122 (131);
Одесская – 134 (231);
Полтавская – 62 (90);
Ровенская – 182 (115);
Сумская – 137 (172);
Тернопольская – 59 (118);
Харьковская – 89 (182);
Херсонская – 114 (194);
Хмельницкая – 12 (138);
Черкасская – 113 (106);
Черниговская – 30 170);
Черновицкая – 59 (74).
Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- 13 мая все области Украины перешли в желтую зону карантина, но уже на следующий день Николаевская область стала оранжевой.
- 14 мая стало известно, что в Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова.
- В тот же день главный санврач Ляшко анонсировал новую поставку вакцины AstraZeneca 24-25 мая, так как уже имеющиеся запасы заканчиваются.
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