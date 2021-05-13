Коронавирус. Все области Украины перешли на желтый уровень эпидопасности – Минздрав
13.05.2021, 12:14
Школа в карантин (Фото: depositphotos.com)
Все области Украины находятся на желтом уровне эпидемиологической опасности из-за эпидемии коронавируса. Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
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Последними оранжевую зону эпидемиологической опасности покинули Николаевская и Черкасская области.
Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.
Оранжевый уровень означал, что область может вскоре перейти в красную зону, где вводились более строгие карантинные ограничения.
- 4 мая 2021 года из красной зоны в желтую перешла Житомирская область.
- 6 мая из красной зоны были выведены Запорожская и Полтавская области.
- 7 мая Сумская область последней покинула красную зону.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 6813 новых случаев коронавируса.
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