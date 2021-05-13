Коронавирус. Все области Украины перешли на желтый уровень эпидопасности – Минздрав

Все области Украины находятся на желтом уровне эпидемиологической опасности из-за эпидемии коронавируса. Это следует из данных, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

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Последними оранжевую зону эпидемиологической опасности покинули Николаевская и Черкасская области.

Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

Оранжевый уровень означал, что область может вскоре перейти в красную зону, где вводились более строгие карантинные ограничения.

4 мая 2021 года из красной зоны в желтую перешла Житомирская область.

6 мая из красной зоны были выведены Запорожская и Полтавская области.

7 мая Сумская область последней покинула красную зону.

За прошедшие сутки в Украине выявили 6813 новых случаев коронавируса.

Денис Юдин

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