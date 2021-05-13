Коронавирус. В Украине 6800 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Харьковской области

Вчера, 12 мая, в Украине выявили 6813 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4538), выздоровели 19 507 пациентов (днем ранее – 19 766). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 289 детей и 160 медиков. Госпитализированы 2569 человек (сутками ранее – 1349), 346 пациентов умерли (сутками ранее – 356).

Официально за 12 мая сделаны 89 490 тестов на коронавирус (71 383 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 35 366, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 261, экспресс-тестов на антиген – 38 863.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Ровенской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 135 886 заболевших COVID-19, из них 1 816 643 выздоровели, 47 333 человека умерли. Проведено более 9,7 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 726 заболевших за сутки;

Харьковская – 635;

Донецкая – 587;

Днепропетровская – 553;

Ровенская – 459;

Запорожская – 432;

Черкасская – 327;

Полтавская – 307;

Киевская – 260;

Львовская – 259;

Николаевская – 244;

Хмельницкая – 232;

Волынская – 226;

Одесская – 196;

Ивано-Франковская – 170;

Сумская – 159;

Херсонская – 158;

Тернопольская – 129;

Винницкая – 128;

Луганская – 126;

Житомирская – 118;

Кировоградская – 117;

Закарпатская – 104;

Черниговская – 87;

Черновицкая – 74.

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Денис Юдин

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