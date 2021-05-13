Коронавирус. В Украине 6800 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Харьковской области
Вчера, 12 мая, в Украине выявили 6813 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 4538), выздоровели 19 507 пациентов (днем ранее – 19 766). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 289 детей и 160 медиков. Госпитализированы 2569 человек (сутками ранее – 1349), 346 пациентов умерли (сутками ранее – 356).
Официально за 12 мая сделаны 89 490 тестов на коронавирус (71 383 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 35 366, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 15 261, экспресс-тестов на антиген – 38 863.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 135 886 заболевших COVID-19, из них 1 816 643 выздоровели, 47 333 человека умерли. Проведено более 9,7 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 726 заболевших за сутки;
Харьковская – 635;
Донецкая – 587;
Днепропетровская – 553;
Ровенская – 459;
Запорожская – 432;
Черкасская – 327;
Полтавская – 307;
Киевская – 260;
Львовская – 259;
Николаевская – 244;
Хмельницкая – 232;
Волынская – 226;
Одесская – 196;
Ивано-Франковская – 170;
Сумская – 159;
Херсонская – 158;
Тернопольская – 129;
Винницкая – 128;
Луганская – 126;
Житомирская – 118;
Кировоградская – 117;
Закарпатская – 104;
Черниговская – 87;
Черновицкая – 74.
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