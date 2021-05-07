Последнюю область выводят из красной зоны эпидопасности
07.05.2021, 13:59
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Сумская область перейдет на желтый уровень эпидемиологической опасности с 8 мая 2021 года, областей в красной зоне больше не останется. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.
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Решение было принято на внеочередном заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям.
Желтый уровень эпидопасности в Сумской области будет установлен завтра с 00:00.
В областях с желтым уровнем действуют карантинные ограничения, с которыми можно ознакомиться здесь.
- 4 мая 2021 года из красной зоны в желтую перешла Житомирская область.
- Вчера, 6 мая, из красной зоны были выведены Запорожская и Полтавская области.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 8404 новых случая коронавируса.
- Сегодня, 7 мая, в Минздраве заявили, что предложат вывести Сумскую область из красной зоны.
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