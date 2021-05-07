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Последнюю область выводят из красной зоны эпидопасности

07.05.2021, 13:59
Последнюю область выводят из красной зоны эпидопасности - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сумская область перейдет на желтый уровень эпидемиологической опасности с 8 мая 2021 года, областей в красной зоне больше не останется. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Решение было принято на внеочередном заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям.

Желтый уровень эпидопасности в Сумской области будет установлен завтра с 00:00.

В областях с желтым уровнем действуют карантинные ограничения, с которыми можно ознакомиться здесь.

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Денис Юдин
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сумская область карантин коронавирус COVID-19 Олег Немчинов красная зона
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