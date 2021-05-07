Последнюю область выводят из красной зоны эпидопасности

Сумская область перейдет на желтый уровень эпидемиологической опасности с 8 мая 2021 года, областей в красной зоне больше не останется. Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Решение было принято на внеочередном заседании госкомиссии по чрезвычайным ситуациям.

Желтый уровень эпидопасности в Сумской области будет установлен завтра с 00:00.

В областях с желтым уровнем действуют карантинные ограничения, с которыми можно ознакомиться здесь.

4 мая 2021 года из красной зоны в желтую перешла Житомирская область.

Вчера, 6 мая, из красной зоны были выведены Запорожская и Полтавская области.

За прошедшие сутки в Украине выявили 8404 новых случая коронавируса.

Сегодня, 7 мая, в Минздраве заявили, что предложат вывести Сумскую область из красной зоны.

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Денис Юдин

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