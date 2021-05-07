Минздрав предложил вывести из красной зоны последнюю область: таблица показателей
В красной зоне эпидемиологической опасности по данным, опубликованным Минздравом, осталась только Сумская область. Главный санврач Виктор Ляшко заявил на брифинге, что ее тоже будут выводить с красного уровня.
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В желтой зоне эпидопасности – Киев и 16 областей: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.
Семь областей находятся в оранжевой зоне: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.
В красной зоне, где могут вводиться существенные карантинные ограничения, осталась только Сумская область. Ляшко заявил, что полученные сегодня, 7 мая, данные о показателях эпидемиологической ситуации в области позволяют вывести ее из красной зоны, и в Минздраве готовят соответствующее представление в госкомиссию по чрезвычайным ситуациям.
Показатели по областям (нажмите, чтобы увеличить):
- 4 мая из красной зоны в желтую перешла Житомирская область.
- Вчера, 6 мая, из красной зоны были выведены Запорожская и Полтавская области.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 8404 новых случая коронавируса.
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