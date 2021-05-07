UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Минздрав предложил вывести из красной зоны последнюю область: таблица показателей

07.05.2021, 10:19
Минздрав предложил вывести из красной зоны последнюю область: таблица показателей - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В красной зоне эпидемиологической опасности по данным, опубликованным Минздравом, осталась только Сумская область. Главный санврач Виктор Ляшко заявил на брифинге, что ее тоже будут выводить с красного уровня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В желтой зоне эпидопасности – Киев и 16 областей: Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

Семь областей находятся в оранжевой зоне: Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В красной зоне, где могут вводиться существенные карантинные ограничения, осталась только Сумская область. Ляшко заявил, что полученные сегодня, 7 мая, данные о показателях  эпидемиологической ситуации в области позволяют вывести ее из красной зоны, и в Минздраве готовят соответствующее представление в госкомиссию по чрезвычайным ситуациям.

Показатели по областям (нажмите, чтобы увеличить):

Читайте также: Эффективность вакцины Novavax против южноафриканского штамма коронавируса – 51%: отчет

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко карантин коронавирус COVID-19 красная зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 