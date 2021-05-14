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Минздрав обновил таблицу зон карантина: Николаевская область стала оранжевой – инфографика

14.05.2021, 12:25
Минздрав обновил таблицу зон карантина: Николаевская область стала оранжевой – инфографика - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство здравоохранения обновило таблицу карантинных зон. 13 мая все области были отнесены к желтой зоне, но сегодня по показателям выявленных случаев инфицирования COVID-19 в оранжевую зону вернулась Николаевская область.

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Оранжевый уровень является предупреждающим – он означает, что область может вскоре перейти в красную зону. Ограничения для красной зоны можно посмотреть здесь, для желтой – тут.

Читайте также: С 5 мая поезда во всех областях начали курсировать без ограничений – УЗ

Дарья Мостовая
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инфографика николаевская область карантин коронавирус оранжевая зона
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