Минздрав обновил таблицу зон карантина: Николаевская область стала оранжевой – инфографика

Министерство здравоохранения обновило таблицу карантинных зон. 13 мая все области были отнесены к желтой зоне, но сегодня по показателям выявленных случаев инфицирования COVID-19 в оранжевую зону вернулась Николаевская область.

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Оранжевый уровень является предупреждающим – он означает, что область может вскоре перейти в красную зону. Ограничения для красной зоны можно посмотреть здесь, для желтой – тут.

25 марта Кабмин ввел красный уровень эпидопасности в Николаевской области.

13 мая все области перешли в желтую зону карантина.

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Дарья Мостовая

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