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Ляшко сказал, когда доставят новую партию вакцины AstraZeneca, которая почти закончилась

14.05.2021, 16:49
Ляшко сказал, когда доставят новую партию вакцины AstraZeneca, которая почти закончилась - Фото
Вакцина Oxford-AstraZeneca (фото – Институт Дженнера, John Cairns)

Следующая поставка вакцины AstraZeneca, которая, по информации Минздрава, почти закончилась в Украине, ожидается 24-25 мая. Об этом во время акции памяти умерших от ВИЧ/СПИД у мемориала "Красная лента" в Киеве сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Укринфом.

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"Сегодня вакцина для первой прививки в большинстве областей уже использована. Зарезервировано около 30 000 доз вакцины для второй прививки тех, кто вакцинировался в конце февраля-начале марта... Мы ближайшую поставку в 700 000 доз ожидаем 24-25 мая", – сказал Ляшко.

Вчера Мнздрав сообщил, что в пунктах вакцинации по состоянию на 12 мая почти закончилась вакцина (Covishield и SKBio), зарезервированная для проведения первой прививки.

Часть этой вакцины (всего 26 000 доз) зарезервирована для введения второй дозы тем пациентам, прививки которых начались с 24 февраля, сообщили в МОЗ.

Вакцина для первой дозы закончилась в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киеве. Вакцинация первой дозой в пунктах прививок этих областей восстановится после получения новой партии вакцины, уточнили в Минздраве.

Смешивание доз вакцины Oxford-AstraZeneca и Pfizer-BioNTech при разных схемах иммунизации приводит к более частым побочных реакциям (от легкой до умеренной) по сравнению со стандартными схемами дозирования, когда две дозы дают одной вакциной. Об этом пишут в журнале The BMJ авторы исследования на эту тему из Оксфордского университета.

Читайте также: Литва отправляет Украине 100 000 доз вакцины против коронавируса. Какой – неизвестно



Вадим Ребрина
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Виктор Ляшко вакцина коронавирус AstraZeneca
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