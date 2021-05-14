Союзники | Литва отправляет Украине 100 000 доз вакцины против коронавируса. Какой – неизвестно
Литва передаст Украине 100 000 доз антикоронавирусной вакцины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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По его словам, правительство страны "только что" приняло решение о передаче партий вакцины странам Восточного партнерства. Помимо Украины, биопрепарат получат Грузия (15 000 доз) и Молдова (10 000).
"Это небольшой шаг от Литвы", – добавил министр и выразил надежду, что партнеры в Европе присоединятся к их начинанию.
В стране используют несколько вакцин – в основном Pfizer-BioNTech, затем Oxford-AstraZeneca, а также Johnson & Johnson и Moderna. Какую именно Литва передала Украине, не уточняется.
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Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил коллегу "за его личные усилия" в этом деле.
"Мы глубоко ценим солидарность и поддержку Литвы в противодействии COVID-19. Это акт настоящей дружбы", – подчеркнул он.
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- 15 апреля 2021 года на фоне стягивания войск РФ у Украине Ландсбергис с коллегами из других стран Балтии посетил Киев в жесте поддержки Украины. Ранее он заявлял, что "Литва не бросает друзей в беде".
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