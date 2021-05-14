Литва передаст Украине 100 000 доз антикоронавирусной вакцины. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По его словам, правительство страны "только что" приняло решение о передаче партий вакцины странам Восточного партнерства. Помимо Украины, биопрепарат получат Грузия (15 000 доз) и Молдова (10 000).

"Это небольшой шаг от Литвы", – добавил министр и выразил надежду, что партнеры в Европе присоединятся к их начинанию.

В стране используют несколько вакцин – в основном Pfizer-BioNTech, затем Oxford-AstraZeneca, а также Johnson & Johnson и Moderna. Какую именно Литва передала Украине, не уточняется.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил коллегу "за его личные усилия" в этом деле.

"Мы глубоко ценим солидарность и поддержку Литвы в противодействии COVID-19. Это акт настоящей дружбы", – подчеркнул он.

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Евгений Пилипенко

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