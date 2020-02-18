Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 февраля

1. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ АТАКОВАЛИ У ЗОЛОТОГО. Армия ответила агрессору "со всего вооружения". Затем враг запросил режим тишины. Погиб один украинский военный, трое - получили ранения, двое - контужены. Зеленский заявил, что "ситуация под контролем" и "курс на прекращение войны останется неизменным" (подробнее).

2. В УКРАИНУ ПРИЕДЕТ МИССИЯ МВФ. Эксперты прибудут для обсуждения "политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности". Дату их приезда в Киев в МВФ не уточнили (подробнее).

3. КТО БУДЕТ В ПАТРУЛЯХ ДОНБАССА. Речь идет о совместном патрулировании линии разграничения. В патрули войдут только представители громад временно оккупированного Донбасса. "Это не военные, это не вооруженные люди <...> сила будет только со стороны Украины", - говорит Данилов (подробнее).

4. СУД В ГААГЕ ОБЯЗАЛ РФ ВЫПЛАТИТЬ $50 МЛРД ПО ДЕЛУ ЮКОСА. РФ оспорит решение, настаивая на том, что экс-акционеры ЮКОСа "не являлись добросовестными инвесторами". РФ обвиняют в том, что она совершила атаку на ЮКОС, чтобы завладеть ее активами, а также лишить политического влияния Ходорковского. Решение суда может быть основанием для ареста активов РФ (подробнее).

5. КАБМИН ОПРЕДЕЛИЛ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ГЛАВ ОГА. Всего выделено 24 показателя. Например, уровень охвата прививками или объем доходов сводного бюджета области. Ежеквартально будет составляться рейтинг регионов. К нему привяжут систему мотивации для глав ОГА (подробнее).

6. СНБО ОДОБРИЛ СТРАТЕГИЮ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ. Документ определяет наивысшим приоритетом государства - установление мира как залога развития страны, но без потери суверенитета. Стратегия основывается на принципах сдерживания, устойчивости и взаимодействия. Также определены приоритеты нацинтересов. Документ отправили на утверждение президенту (подробнее).

7. В 2019 ГОДУ ЭКСПОРТ IT-УСЛУГ ПРИНЕС УКРАИНЕ $2,4 МЛРД. Экспорт IТ-услуг составил 16% экспорта всех услуг из Украины и принес $15,23 млрд. 79,2% экспорта IТ-услуг составили компьютерные услуги - $1,92 млрд, 16,3% - экспорт информационных услуг - $395,5 млн. Экспорт телекоммуникационных услуг принес $110,6 млн. В 2019 году Украина импортировала IТ-услуг на $495,8 млн (подробнее).

8. ДИРЕКТОР NEWSONE ОБВИНИЛ ОСНОВАТЕЛЯ LANET В ЛОЖНЫЙ ПОКАЗАНИЯХ. Мазур из Lanet заявлял, что каналу NewsOne предлагали остаться в цифре и прекратить вещание в аналоге. Будяк из NewsOne назвал это "очередной ложью". По его словам, в 2018 году речь шла о полном прекращении сотрудничества из-за "пророссийской позиции" канала, а по цифре ничего не звучало (подробнее).

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