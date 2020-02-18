Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Начальник Генштаба о бое у Золотого: Ответили из всего вооружения

Начальник Генштаба о бое у Золотого: Ответили из всего вооружения - Фото
Руслан Хомчак (скриншот из видеозаписи )
18.02.2020, 12:50

Силами подразделений ВСУ нападение штурмовых групп противника было отбито: завязался бой в основном на наблюдательном посту "Баня" 72-й ОМБр

Когда гибридные войска РФ атаковали сегодня утром позиции 72-й и 93-й бригад под Золотым в Луганской области, армия ответила агрессору "со всего вооружения", причем с одного наблюдательного пункта украинской армии пришлось отойти - туда наносился артиллерийский удар ВСУ. Об этом на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил начальник Генштаба ВСУ генерал Руслан Хомчак.

По его словам, сегодня после 05:00 утра боевики открыли артиллерийский огонь из всех систем, в том числе из калибра 152 мм. После того в районе 05:15 штурмовыми группами они предприняли попытку атаковать по трем направлениям наблюдательные посты передовых позиций двух бригад ВСУ в промежутке между Новотошковском и Желобком.

"В результате этого боя (у наблюдательного пункта 72 ОМБр, - ред.) мы, согласно 51-й статьи Устава ООН, дали адекватный ответ - также из всего вооружения, которое необходимо было применить. Перед тем, конечно, с того наблюдательного пункта мы дали команду, чтобы люди отошли, потому что пришлось туда наносить огонь, артиллерии в том числе", - рассказал генерал.

Читайте также: "Ситуация под контролем". Зеленский об атаке на Донбассе

НГШ сообщил, что потери Украины - один военный погиб, трое раненых, двое контуженных. Оккупанты потеряли по меньшей мере четырех, шестеро ранены.

По состоянию на сейчас, уточнил Хомчак, "все позиции находятся под контролем наших войск". Примерно с 10:00 боевики запросили режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненых, сейчас работает СЦКК, "чтобы мы могли забрать оттуда нашего погибшего, а противник мог забрать своих".

"Сейчас ситуация стабильная и контролируемая, огонь прекратился, все резервы, все подразделения работают согласно ранее принятых решений и согласно всем планам", - заявил он.

Читайте также: Боевики лгут о сегодняшнем бое на Донбассе - штаб ООС

Отвечая на вопрос, почему в отчете не упоминается Золотое, а только хутор Вильный, который является частью Золотого, и не пора ли вернуть войска на линию разведения, откуда их отвели ранее, Хомчак попросил не спекулировать и называть вещи своими именами.

"Я о хуторе Вильном ничего не говорил. Золотых есть пять (поселков в черте города, - ред.). Участок разведения, о котором вы говорите, он в части Катериновки и доходит до одного из Золотых. Поэтому сегодня мы не говорим об участках разведения. Если вы хотите услышать об участках разведения, то из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. Вот в Петровском есть случаи, которые фиксирует ОБСЕ, когда противник выходит открыто перед камерами, открывает огонь по границе участка, задевает один угол участка разведения. На эти провокационные обстрелы, где они хотят спровоцировать, чтобы мы открыли огонь в ответ, у них там точно так же в это время находятся их СМИ, чтобы зафиксировать, что ведется огонь. Мы на эти провокации не ведемся", - пояснил генерал.

В целом, сказал НГШ, по Золотому с момента разведения войск не было никаких проблем: "Но война продолжается, и линия столкновения - 410 км, и такие события у нас происходят если не ежедневно, то через день. Поэтому давайте не будем участки разведения сюда приписывать".

Читайте также: Зеленский об атаке у Золотого: Курс закончить войну не изменился

Уточняя, как в Генштабе отличают провокации от попыток прорыва, он сказал: "Сегодня была не провокация, сегодня они реально... Сегодня пятая годовщина дебальцевских событий, и для противника... они это показывают для всего их мира, что это была их победа. И сегодня мы расцениваем так, что они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью показать, наверное, своему населению, перед кем они отчитываются, что "мы можем, вот мы захватили, продвинулись вперед на 500 метров, на 300". Это война, и для воюющих каждый метр дорог. В оперативном плане это ничего не меняет в обстановке, но для людей, которые на войне, каждый метр, которые они обороняют, пролит кровью и очень дорог".

Отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность возвращения ВСУ на отведенные участки Хомчак резко сказал: "С какой целью, объясните? Там все позиции контролируемые, все усилено. Там все решения приняты, там никаких проблем сейчас нет. И реагирование будет соответствующее".

Резюмируя, начальник Генштаба заверил, что "разгонять зраду, что началась какая-то непонятная война - это совсем не так".

Еще по теме
Напишите нам
Донбасс Золотое генштаб Крымское новотошковское руслан хомчак Орехово
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 