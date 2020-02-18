Начальник Генштаба о бое у Золотого: Ответили из всего вооружения

Руслан Хомчак (скриншот из видеозаписи )

Когда гибридные войска РФ атаковали сегодня утром позиции 72-й и 93-й бригад под Золотым в Луганской области, армия ответила агрессору "со всего вооружения", причем с одного наблюдательного пункта украинской армии пришлось отойти - туда наносился артиллерийский удар ВСУ. Об этом на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил начальник Генштаба ВСУ генерал Руслан Хомчак.

По его словам, сегодня после 05:00 утра боевики открыли артиллерийский огонь из всех систем, в том числе из калибра 152 мм. После того в районе 05:15 штурмовыми группами они предприняли попытку атаковать по трем направлениям наблюдательные посты передовых позиций двух бригад ВСУ в промежутке между Новотошковском и Желобком.

"В результате этого боя (у наблюдательного пункта 72 ОМБр, - ред.) мы, согласно 51-й статьи Устава ООН, дали адекватный ответ - также из всего вооружения, которое необходимо было применить. Перед тем, конечно, с того наблюдательного пункта мы дали команду, чтобы люди отошли, потому что пришлось туда наносить огонь, артиллерии в том числе", - рассказал генерал.

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НГШ сообщил, что потери Украины - один военный погиб, трое раненых, двое контуженных. Оккупанты потеряли по меньшей мере четырех, шестеро ранены.

По состоянию на сейчас, уточнил Хомчак, "все позиции находятся под контролем наших войск". Примерно с 10:00 боевики запросили режим тишины, чтобы забрать своих убитых и раненых, сейчас работает СЦКК, "чтобы мы могли забрать оттуда нашего погибшего, а противник мог забрать своих".

"Сейчас ситуация стабильная и контролируемая, огонь прекратился, все резервы, все подразделения работают согласно ранее принятых решений и согласно всем планам", - заявил он.

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Отвечая на вопрос, почему в отчете не упоминается Золотое, а только хутор Вильный, который является частью Золотого, и не пора ли вернуть войска на линию разведения, откуда их отвели ранее, Хомчак попросил не спекулировать и называть вещи своими именами.

"Я о хуторе Вильном ничего не говорил. Золотых есть пять (поселков в черте города, - ред.). Участок разведения, о котором вы говорите, он в части Катериновки и доходит до одного из Золотых. Поэтому сегодня мы не говорим об участках разведения. Если вы хотите услышать об участках разведения, то из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. Вот в Петровском есть случаи, которые фиксирует ОБСЕ, когда противник выходит открыто перед камерами, открывает огонь по границе участка, задевает один угол участка разведения. На эти провокационные обстрелы, где они хотят спровоцировать, чтобы мы открыли огонь в ответ, у них там точно так же в это время находятся их СМИ, чтобы зафиксировать, что ведется огонь. Мы на эти провокации не ведемся", - пояснил генерал.

В целом, сказал НГШ, по Золотому с момента разведения войск не было никаких проблем: "Но война продолжается, и линия столкновения - 410 км, и такие события у нас происходят если не ежедневно, то через день. Поэтому давайте не будем участки разведения сюда приписывать".

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Уточняя, как в Генштабе отличают провокации от попыток прорыва, он сказал: "Сегодня была не провокация, сегодня они реально... Сегодня пятая годовщина дебальцевских событий, и для противника... они это показывают для всего их мира, что это была их победа. И сегодня мы расцениваем так, что они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью показать, наверное, своему населению, перед кем они отчитываются, что "мы можем, вот мы захватили, продвинулись вперед на 500 метров, на 300". Это война, и для воюющих каждый метр дорог. В оперативном плане это ничего не меняет в обстановке, но для людей, которые на войне, каждый метр, которые они обороняют, пролит кровью и очень дорог".

Отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность возвращения ВСУ на отведенные участки Хомчак резко сказал: "С какой целью, объясните? Там все позиции контролируемые, все усилено. Там все решения приняты, там никаких проблем сейчас нет. И реагирование будет соответствующее".

Резюмируя, начальник Генштаба заверил, что "разгонять зраду, что началась какая-то непонятная война - это совсем не так".