Боевики лгут о сегодняшнем бое на Донбассе - штаб ООС

Боец ВСУ (скриншот из видеозаписи)

Штаб операции объединенных сил призвал не распространять пропагандистские сообщения оккупационных СМИ о том, что это якобы украинская армия "напала" на боевиков и спровоцировала сегодняшний интенсивный бой в Луганской области.

По информации военных, штурмовая группа гибридных войск РФ попыталась прорвать линию обороны у Золотого, но получила отпор и позднее запросила режим тишины, чтобы забрать с своих раненых и убитых. Выполняя требования международного права, ВСУ дали на это добро, "надеясь на достоинство противника".

"Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией", - подчеркнули в штабе.