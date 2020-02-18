Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Боевики лгут о сегодняшнем бое на Донбассе - штаб ООС

Боевики лгут о сегодняшнем бое на Донбассе - штаб ООС - Фото
Боец ВСУ (скриншот из видеозаписи)
18.02.2020, 12:37

Военные подчеркивают: масштабное боестолкновение в Луганской области начали гибридные российские войска, но "потеряли контроль над ситуацией"

Штаб операции объединенных сил призвал не распространять пропагандистские сообщения оккупационных СМИ о том, что это якобы украинская армия "напала" на боевиков и спровоцировала сегодняшний интенсивный бой в Луганской области.

По информации военных, штурмовая группа гибридных войск РФ попыталась прорвать линию обороны у Золотого, но получила отпор и позднее запросила режим тишины, чтобы забрать с своих раненых и убитых. Выполняя требования международного права, ВСУ дали на это добро, "надеясь на достоинство противника".

"Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией", - подчеркнули в штабе.

  • Сегодня утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: 1 военный погиб, 4 получили легкие ранения. У противника - 1 уничтоженный боевик и 5 тяжелораненых.
  • Президент Зеленский заявил, что из-за таких провокаций "курс на прекращение войны не изменится".
Еще по теме
Напишите нам
Донбасс Золотое Крымское новотошковское Орехово
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 