Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 сентября

1. Шмыгаль обратился к Шольцу и Байдену: На поле боя нам нужны танки Leopard 2 и Abrams. Украина ждет от германского канцлера Олафа Шольца отмашки на прямые поставки Вооруженным Силам Украины современных танков Leopard 2, а от американского президента Джо Байдена – Abrams (подробнее).

2. Оккупанты мешают миссии МАГАТЭ ознакомиться с реальным положением дел на ЗАЭС — Энергоатом. Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС и распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите (подробнее).

3. Shell отвергла ультиматум России и вышла из нефтегазового проекта на Сахалине. Shell отказалась принимать условия ультиматума России и официально уведомила российское правительство о выходе из нефтегазового проекта Сахалин-2 (подробнее).

4. Импорт горючего в Украину превышает потребление: за месяц завезли более 700 000 тонн. Минэкономики сообщило, что в августе в Украину завезли 709 500 тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Это в 12 раз больше, чем в марте, первый месяц полномасштабной войны (подробнее).

5. Лидер оппозиции Германии поддержал передачу немецких танков Leopard Украине. Фридрих Мерц поддержал передачу немецких танков Leopard Украине, о чем просил премьер-министр Денис Шмыгаль накануне визита в Берлин (подробнее).

6. Официально. Министры финансов G7 согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть. График внедрения потолка цен будет согласован с шестым пакетом санкций Европейского Союза, предусматривающим нефтяное эмбарго с 5 декабря и нефтепродуктовое – с 5 февраля (подробнее).

7. Евросоюз планирует выделить Украине 5 млрд евро помощи на следующей неделе – Bloomberg. ЕС планирует рассмотреть выделение кредитного пакета финансирования в размере 5 млрд евро для Украины на следующей неделе, после нескольких месяцев переговоров (подробнее).

8. Перед визитом МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории ЗАЭС – Генштаб. Перед приездом комиссии МАГАТЭ оккупанты вывезли всю военную технику с территории ЗАЭС: около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные рассредоточили в ближайших населенных пунктах (подробнее).

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Оксана Житнюк

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