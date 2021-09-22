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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 сентября

22.09.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 сентября - Фото

1. ПРОИЗОШЛО ПОКУШЕНИЕ НА ПЕРВОГО ПОМОЩНИКА ПРЕЗИДЕНТА. Сегодня под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел. (подробнее)

2. УКРАИНА ОБЪЯВИЛА ГОСДУМУ РФ НЕЛЕГИТИМНОЙ. Верховная Рада признала российские "выборы", проведенные в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, незаконными, а сформированную по их результатам Госдуму РФ – нелегитимной. (подробнее)

3. ЗАПУСК БЭБ ОТЛОЖИЛИ НА ФОНЕ СКАНДАЛА. Верховная Рада перенесла конечный срок запуска Бюро экономической безопасности на два месяца – до конца ноября. Это произошло на фоне скандала с выборами главы совета общественного контроля. (подробнее)

4. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОТЕРЯЛА ГЛАВУ И ТРЕХ ЧЛЕНОВ НАБСОВЕТА. Кабинет министров не продлил контракт с главой наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером и тремя членами: Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. (подробнее)

5. ПОРОШЕНКО И ГОНТАРЕВА ВЫИГРАЛИ ЛОНДОНСКИЙ СУД У СУРКИСА И ЕГО ОФШОРОВ. Высокий суд Лондона отказал Игорю Суркису и шести аффилированным с ним офшорным компаниям в иске против экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и пятого президента Петра Порошенко с требованием компенсировать средства за невыполненные условия соглашения, по которому Порошенко должен был купить долю в телеканале "1+1". (подробнее)

6. В ОБОРОННЫЙ БЮДЖЕТ США ВНЕСЛИ ПОПРАВКИ, ОНИ КАСАЮТСЯ И УКРАИНЫ. Конгрессу США предлагают утвердить военную помощь Украине, увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО и обязать президента США Джо Байдена ввести санкции за трубопровод Северный поток-2. (подробнее)

7. КАБМИН НАЗВАЛ УСЛОВИЕ РАБОТЫ БИЗНЕСА В КРАСНОЙ ЗОНЕ КАРАНТИНА. В красной зоне карантина бизнес сможет продолжить работу, если будет выполнено главное условие – 100% работников и посетителей будут вакцинированы. (подробнее

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ПРИЗВАЛО РОССИЮ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕВРОПУ. Международное энергетическое агентство призвало Россию увеличить спотовые поставки природного газа в Европу, чтобы смягчить энергетический кризис. Это первое заявление крупной международной организации, которая отреагировала на ограничение Россией поставок газа. (подробнее)

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