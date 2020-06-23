Восемь главных новостей Украины и мира на 19:30 23 июня

1. "НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ". АВИАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ ПРОСИТ ПОМОЩИ У ЗЕЛЕНСКОГО И ШМЫГАЛЯ. Представители авиапредприятий обратились к властям с совместным письмом о предоставлении господдержки авиаотрасли в условиях пандемии COVID-19 (подробнее).

2. ПРИБЫЛЬ БАНКОВ УКРАИНЫ РЕЗКО СОКРАТИЛАСЬ. По данным НБУ, банки в мае сократили прибыль почти на 30% (подробнее).

3. БОЛЬШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ. ИНВЕСТФОНД ИЗ ОАЭ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЦЕНТРЭНЕРГО И ОГХК. Инвестиционный фонд Mubadala (ОАЭ) заинтересован в семи украинских предприятиях, среди которых Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), Центрэнерго и несколько облэнерго (подробнее).

4. СОБСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ И ОБНОВЛЕНИЯ ОС: ЧТО ПРЕДСТАВИЛА APPLE НА WWDC 2020. Компания Apple 22 июня провела конференцию для разработчиков Apple WWDC 2020, объявив об "историческом" переходе MacBook на собственные процессоры Apple Silicon и представив другие обновления (подробнее).

5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ УКРАИНЦЕВ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ДОКАРАНТИННЫЙ УРОВЕНЬ. Эксперты считают, что причиной этому могло стать смягчение жестких карантинных мер (подробнее).

6. COVID-19. В УКРАИНЕ ВОЗРОСЛА СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, НО И ТЕСТОВ БЫЛО БОЛЬШЕ. За прошедшие сутки в Украине выявили 833 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 152 случая больше, чем было сутками ранее (подробнее).

7. В КИЕВЕ РАЗРЕШИЛИ ПРИНИМАТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВНУТРИ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ. Заведения общепита в столице смогут работать при соблюдении эпидемиологических требований, при этом запрещены банкеты свыше 10 человек (подробнее).

8. В ОДЕССКОЙ МЭРИИ ЗАКУПИЛИ БЕСПЛАТНЫХ УЧЕБНИКОВ НА 13 МЛН ГРН, ИДУТ ОБЫСКИ — ГБР. Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Одесском горсовете по делу о закупке бесплатных онлайн-учебников на 13 млн грн (подробнее).

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