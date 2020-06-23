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В Одесской мэрии закупили бесплатных учебников на 13 млн грн, идут обыски - ГБР

В Одесской мэрии закупили бесплатных учебников на 13 млн грн, идут обыски - ГБР - Фото
Фото: ГБР
23.06.2020, 18:29

В ГБР заявляют, что мэрия закупила бесплатных учебников на 13 млн грн. Сейчас новость удалили с сайта ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в Одесском горсовете по делу о закупке бесплатных онлайн-учебников на 13 млн грн, сообщает пресс-служба ведомства. На данный момент с сайта ГБР удалили сообщение об обыске. LIGA.net успела сделать скриншот.

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В ГБР сообщают, что Департамент экономического развития Одесского городского совета два года назад, 18 июня 2018 года, объявил и провел фейковый тендер на закупку онлайн-учебников.

Тендер выиграло частное предприятие, которому заплатили 13 млн грн за доступ к учебникам, отметили в ГБР.

"Частное предприятие "предоставило доступ" к ресурсу с учебниками, которые находились в свободном доступе на сайте Министерства образования", - заявили в бюро.

В рамках расследования проводятся 16 обысков "по месту работы и проживания лиц, которые могут быть причастны к преступлению".

Следствием установлено, что чиновники привлекали к тендерам заранее согласованных участников, обеспечивающих завышение стоимости услуг. "В дальнейшем бюджетные средства присваивались путем перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования с последующим переводом их в наличные и распределением между всеми участниками схемы", - отметили в ГБР.

Наталия Софиенко
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