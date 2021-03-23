UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 марта

23.03.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 марта - Фото

КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ БОЛЕЕ 11 000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ И РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО УМЕРШИХ. 22 марта в Украине выявили 11 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7893), умерло рекордное с начала пандемии число пациентов с COVID-19 – 333 (днем ранее – 157) (подробнее).

КАБМИН ВВЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ ВЪЕЗДА В УКРАИНУ. Въезжающим в Украину иностранным гражданам и лицам без гражданства потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, откуда они въезжают (подробнее).

ЛОКДАУН. РАССЧИТЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ БУДУТ ПО-НОВОМУ. Новая компенсация предпринимателям, которые из-за введения карантина в "красных" зонах приостановили работу, будет рассчитываться в пределах средней зарплаты в регионе (подробнее).

ПРИВАТБАНК ВВЕЛ ЛИМИТ ПЛАТЕЖЕЙ НА КАРТУ-КЛЮЧ ФОП. КОГО КОСНУТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ. АО "ПриватБанк" с 12 марта* ввел ограничения до 30 000 грн в месяц на пополнение бизнес-карт (карт "Ключ к счету" и корпоративных карт). Лимит не распространяется на операции через расчетный счет (подробнее).

ГОССТАТ УТОЧНИЛ ДАННЫЕ ПО ВВП. В МИНЭКОНОМИКИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ПИК ПАДЕНИЯ ПРОЙДЕН. Реальный ВВП Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 4% (подробнее).

GOOGLE ИСПРАВИЛ ПРОБЛЕМУ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ВЫЛЕТАЛИ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ: ВОТ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ. Некоторые приложения вылетали у пользователей Android, но теперь Google исправил эту проблему (подробнее).

ПАДЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА УСКОРИЛОСЬ В ФЕВРАЛЕ – ГОССТАТ. Промышленное производство в феврале 2021 года сократилось на 4,6% по сравнению с февралем прошлого года (подробнее).

"ГОДОВОЙ ТАРИФ" И "СТАБИЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ". НАФТОГАЗ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С КОМПАНИЕЙ ФИРТАША. ООО "Йе Энергия" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали соглашение о покупке природного газа по рыночной цене. Это позволит обеспечить поставщиков ресурсом для годовых контрактов на поставку газа для населения и коммерческих потребителей (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Спецпроект | Войны будущего. Как устроен мир частных военных компаний и кто из них самый сильный

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 