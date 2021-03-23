Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 марта

КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ БОЛЕЕ 11 000 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ И РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО УМЕРШИХ. 22 марта в Украине выявили 11 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7893), умерло рекордное с начала пандемии число пациентов с COVID-19 – 333 (днем ранее – 157) (подробнее).

КАБМИН ВВЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЦР-ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ ВЪЕЗДА В УКРАИНУ. Въезжающим в Украину иностранным гражданам и лицам без гражданства потребуется справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, откуда они въезжают (подробнее).

ЛОКДАУН. РАССЧИТЫВАТЬ ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ БУДУТ ПО-НОВОМУ. Новая компенсация предпринимателям, которые из-за введения карантина в "красных" зонах приостановили работу, будет рассчитываться в пределах средней зарплаты в регионе (подробнее).

ПРИВАТБАНК ВВЕЛ ЛИМИТ ПЛАТЕЖЕЙ НА КАРТУ-КЛЮЧ ФОП. КОГО КОСНУТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ. АО "ПриватБанк" с 12 марта* ввел ограничения до 30 000 грн в месяц на пополнение бизнес-карт (карт "Ключ к счету" и корпоративных карт). Лимит не распространяется на операции через расчетный счет (подробнее).

ГОССТАТ УТОЧНИЛ ДАННЫЕ ПО ВВП. В МИНЭКОНОМИКИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ПИК ПАДЕНИЯ ПРОЙДЕН. Реальный ВВП Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 4% (подробнее).

GOOGLE ИСПРАВИЛ ПРОБЛЕМУ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ВЫЛЕТАЛИ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ: ВОТ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ. Некоторые приложения вылетали у пользователей Android, но теперь Google исправил эту проблему (подробнее).

ПАДЕНИЕ ПРОМПРОИЗВОДСТВА УСКОРИЛОСЬ В ФЕВРАЛЕ – ГОССТАТ. Промышленное производство в феврале 2021 года сократилось на 4,6% по сравнению с февралем прошлого года (подробнее).

"ГОДОВОЙ ТАРИФ" И "СТАБИЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ". НАФТОГАЗ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С КОМПАНИЕЙ ФИРТАША. ООО "Йе Энергия" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали соглашение о покупке природного газа по рыночной цене. Это позволит обеспечить поставщиков ресурсом для годовых контрактов на поставку газа для населения и коммерческих потребителей (подробнее).

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Вадим Ребрина

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