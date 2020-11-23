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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 ноября

23.11.2020, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 ноября - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. КОРОНАВИРУС. УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕ ОПУСКАЕТСЯ НИЖЕ 10 000 ЗА СУТКИ: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ. Большинство новых случаев за прошлый день пришлось на Киев, а также Днепропетровскую, Киевскую и Житомирскую области (подробнее).

2. ПАРТИИ-ПОБЕДИТЕЛИ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ 2020 ГОДА. КТО СКОЛЬКО НАБРАЛ – ДАННЫЕ ГРУППЫ РЕЙТИНГ. Наилучший результат на местных выборах 25 октября показали три партии – президентская Слуга народа (14,5%), оппозиционная Евросолидарность (13,7%) и пророссийская ОПЗЖ (12,5%) (подробнее).

3. БОЛЬШЕ БОГАТЫХ. КАК ИЗМЕНИЛОСЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ УКРАИНЦЕВ ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ. ИССЛЕДОВАНИЕ. Доля украинцев, кто считает свое финансовое состояние неудовлетворительным сократилась с 48% в 2011 году до 38,9% в 2020 году (подробнее).

4. ПРИБЫЛЬ БАНКОВ СОКРАТИЛАСЬ НА ЧЕТВЕРТЬ С НАЧАЛА ГОДА. НБУ НАЗВАЛ ПРИЧИНЫ. Чистая прибыль украинских банков сократилась на 23,4% или на 12,1 млрд грн в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (подробнее).

5. ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА: ЧТО ПЛАНИРУЮТ ПОКУПАТЬ УКРАИНЦЫ – ИССЛЕДОВАНИЕ GRADUS. Только 35% опрошенных украинцев планируют что-то купить в Черную пятницу (подробнее).

6. ШМЫГАЛЬ: ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. В Офисе президента обсудили план мер по поддержке бизнеса в условиях карантина (подробнее).

7. УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЙТИНГЕ КАЧЕСТВА ДОРОГ. Украина поднялась на 20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" The Legatum Prosperity Index 2020 и занимает 126 место (подробнее).

8. В УКРАИНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ЛОУКОСТЕР: ЧТО ИЗВЕСТНО О КОМПАНИИ И МАРШРУТАХ. Bees Airline планирует совершить первый чартерный полет в Египет в конце 2020 года – начале 2021 года. Регулярные лоукост-рейсы запустят в апреле (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Система с дефектом: какие недостатки избирательной системы обнажили местные выборы 2020

Вадим Ребрина
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