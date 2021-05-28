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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 мая

28.05.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 мая - Фото

1. ПРИВАТБАНК ВОЗГЛАВИЛ АВСТРИЙСКИЙ БАНКИР. ЧТО О НЕМ ИЗВЕСТНО. Наблюдательный совет ПриватБанка избрал Герхарда Бьоша новым главой правления (подробнее).

2. ГЛАВА МИНЭНЕРГО США НАЗВАЛА РОССИЙСКИЙ ГАЗ САМЫМ ГРЯЗНЫМ НА ЗЕМЛЕ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм выступила против строительства трубопровода Северный поток-2 и назвала российский газ "самой грязной формой природного газа на Земле" (подробнее).

3. КАБМИН ЗАКРЫЛ АВИАПРОСТРАНСТВО УКРАИНЫ ДЛЯ САМОЛЕТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В БЕЛАРУСИ. Кабинет Министров Украины во время внеочередного заседания 28 мая утвердил протокольное решение о запрете использования воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь (подробнее).

4. НАЛОГОВАЯ ОТКРЫЛА ДОСТУП К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИЙ И ЕЩЕ К ЧЕТЫРЕМ РЕЕСТРАМ. Государственная налоговая служба выполнила требование постановления Кабмина, вступившего в силу 28 апреля 2021 года, и открыла все пять наборов данных на портале открытых данных и на вэбпортале ГНС (подробнее).

5. ЕВРОСОЮЗ ОБЕЩАЕТ БЕЛАРУСИ €3 МЛРД И ВСЮ ПОЛНОТУ ПОДДЕРЖКИ ЗА КУРС НА ДЕМОКРАТИЮ. Европейский Союз обещает Беларуси экономическую поддержку минимум на 3 млрд евро, если страна пойдет по пути демократических реформ (подробнее).

6. БЕЛАРУСЬ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ИМПОРТА РЯДА УКРАИНСКИХ ТОВАРОВ. Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров (подробнее).

7. БЕЛАРУСЬ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ПОСТАВКИ БЕНЗИНА А-95 В УКРАИНУ С ИЮНЯ. Белорусская нефтяная компания может в июне остановить поставки бензина А-95 в Украину и создать дефицит. Она занимает 50% рынка А-95 в Украине (подробнее).

8. "ЗАДЕРЖИТ НАС ЕЩЕ НА ГОД". ДЕПУТАТЫ ПРОВАЛИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЯХ. Комитет по социальной политике и правам ветеранов отклонил законопроект 2683-3 о внедрении в Украине обязательных накопительных пенсий (подробнее).

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Вадим Ребрина
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