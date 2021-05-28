Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 28 мая

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2. ГЛАВА МИНЭНЕРГО США НАЗВАЛА РОССИЙСКИЙ ГАЗ САМЫМ ГРЯЗНЫМ НА ЗЕМЛЕ. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм выступила против строительства трубопровода Северный поток-2 и назвала российский газ "самой грязной формой природного газа на Земле" (подробнее).

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Вадим Ребрина

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