Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 октября

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1. КАБМИН РАЗРЕШИЛ ПОЛИЦИИ ШТРАФОВАТЬ ЕВРОБЛЯХИ НА МЕСТЕ ОСТАНОВКИ – ДЕПУТАТ. Полиция теперь может штрафовать машины на еврономерах. Первый штраф – 8500 грн (подробнее).

2. УГРОЗА НАЦБЕЗОПАСНОСТИ. ЗЕЛЕНСКИЙ СРОЧНО СОЗЫВАЕТ СНБО ИЗ-ЗА УДАРА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ. Заседание Совета нацбезопасности и обороны пройдет в закрытом режиме. Зеленский хочет дать жесткую оценку "решениям отдельных субъектов" (подробнее).

3. ТЕРАКТ В НИЦЦЕ. НЕИЗВЕСТНЫЙ УБИЛ В ЦЕРКВИ ТРОИХ ЧЕЛОВЕК, ОДНОГО ОБЕЗГЛАВИЛ. Во французской Ницце произошла атака на местную церковь, мэр города назвал произошедшее "террористическим актом" (подробнее).

4. СУД ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАЛ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО БАНКРОТОМ. Хозяйственный суд Киева впервые в Украине впервые признал физическое лицо банкротом (подробнее).

5. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ДО 70%. АМКУ ИССЛЕДОВАЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ПЦР-ТЕСТОВ. Ряд частных лабораторий работает с рентабельностью до 70%. Но это не является нарушением, считают в Антимонопольном комитете (подробнее).

6. ЕВРОСОЮЗ СЧИТАЕТ, ЧТО КСУ НАРУШИЛ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕЗВИЗА – ПОСОЛ УКРАИНЫ В ЕС. Скандальное решение Конституционного суда об антикоррупционной реформе может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом (подробнее).

7. УЗ ОЖИДАЕТ РЕКОРДНЫХ УБЫТКОВ. ЖМАК НАДЕЕТСЯ НА КРЕДИТОРОВ И ПРИБЫЛЬ В 2021-М. АО "Укрзализныця" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн (подробнее).

8. ЗЕЛЕНСКИЙ НАЛОЖИЛ ВЕТО НА ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЯХ. Президент Украины Владимир Зеленский не подписал законопроект № 3014 об электронных коммуникациях, направив его на доработку (подробнее).

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Вадим Ребрина

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