Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 марта

1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ ЗАКОН" В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ. За проголосовали 267 народных депутатов. Закон сделает невозможным возврат ПриватБанка олигарху Коломойскому и он входит в число prior actions, от которых зависит получение новой программы МВФ (подробнее).

2. САП ОТКРЫЛА ДЕЛО ИЗ-ЗА "ПЛЕНОК ЕРМАКА". САП по просьбе нардепа Лероса проверит руководство ОП на причастность к коррупции при назначении на госдолжности. Ранее Лерос опубликовал видео, где человек с голосом, похожим на голос Дениса Ермака, якобы обсуждает кадровые назначения за деньги (подробнее).

3. СИВОХО БОЛЬШЕ НЕ СОВЕТНИК СЕКРЕТАРЯ СНБО. По состоянию на 24 марта Сивохо не является советником секретаря СНБО на общественных началах. Также с аналогичной должности уволили Максима Ткаченко (подробнее).

4. РАДА УВОЛИЛА МИНИСТРА ФИНАНСОВ УМАНСКОГО И ГЛАВУ МИЗДРАВА ЕМЦА. За увольнение Уманского проголосовали 249 нардепов, Емца – 271. Вместо Емца назначили Максима Степанова, вместо Уманского - Сергея Марченко (подробнее).

5. КАБМИН ОБНОВИЛ МАКРОПРОГНОЗ НА 2020 ГОД. Инфляция ускорится до 8,7%, среднегодовой курс гривни - 29,5 грн/$. Ожидается падение ВВП на 3,9% по сравнению с ростом на 3,7%. Уровень безработицы составит 9,4%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%. Рост цен на потребительском рынке временно ускорится до 8,7% (подробнее).

6. ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСБЮДЖЕТ НЕ ПРОШЛИ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ В РАДЕ. За проголосовали 223 народных депутата из 226 необходимых. Депутаты приняли решение отправить законопроект в комитет. Процедуру подготовки решили ускорить (подробнее).

7. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ОБВАЛИЛИСЬ ДО МИНИМУМА С 2002 ГОДА. Brent торгуется на уровне $22,72 за баррель, WTI опускалась до $19,92. По мнению аналитиков, цены на нефть будут оставаться под давлением до прекращения пандемии коронавируса, которая снизила спрос на ресурс. Ситуация усугубляется "нефтяной войной" (подробнее).

8. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА, МЭРЫ БЫЛИ ПРОТИВ. “За” проголосовало 312 депутатов. Мэры заявляли, что этот закон лишит громад ресурсов для выплаты зарплат медикам, учителям и соцработникам (подробнее).

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