Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 февраля

1. COVID-19. ЗА СУТКИ ВЫЯВИЛИ МЕНЕЕ 5000 ЗАБОЛЕВШИХ, БОЛЬШЕ ВСЕГО В ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Вчера, 4 февраля, в Украине выявили 4923 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 5082), было сделано 43 137 тестов на COVID-19 (42 112) (подробнее).

2. У САЙТОВ ЗАБЛОКИРОВАННЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 112, NEWSONE И ZIK ОТОБРАЛИ ДОМЕНЫ .UA. Сайты попавших под санкции телеканалов народного депутата Тараса Козака 112, NewsOne и ZIK перестали работать, у них отобрали домены .ua (подробнее).

3. В УКРАИНЕ УЗАКОНИЛИ ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ. ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД – 4 ГОДА. Депутаты Верховной Рады 265 голосам приняли во втором чтении законопроект №3623 об учете трудовой деятельности работника в электронной форме (подробнее).

4. ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ "ЗЕЛЕНОЙ" ЭНЕРГЕТИКИ ВЫПЛАТИЛИ 900 МЛН ГРН ДОЛГОВ. Государственное предприятие Гарантированный покупатель 4 февраля выплатил 900 млн, полученных от Укрэнерго, производителям "зеленой" энергетики (подробнее).

5. НА ЗАПОРОЖСКОЙ ТЭС ПРОИЗОШЛО НОВОЕ АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ. ЧТО ГОВОРЯТ В ДТЭК. На Запорожской ТЭС в Энергодаре произошло новое аварийное отключение одного из энергоблоков (подробнее).

6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УПАЛИ НИЖЕ $29 МЛРД. ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ДИНАМИКУ. В январе международные резервы Украины сократились на 1,1% и составляли на 1 февраля $28,82 млрд (в эквиваленте) (подробнее).

7. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. В ПАРЛАМЕНТЕ ГЕРМАНИИ ПРЕДЛОЖИЛИ МОРАТОРИЙ ВМЕСТО САНКЦИЙ. В Германии предложили ввести мораторий на строительство российского газопровода Северный поток-2 (подробнее).

8. НБУ ОТКАЗАЛ ТИГИПКО В ПРИОБРЕТЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА. Национальный банк Украины не согласовал сделку с опосредованного приобретения более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Интервью | "Когда Путин уйдет, в России начнется чистка элит". Разговор с политологом Гельманом







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.