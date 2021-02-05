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COVID-19. За сутки выявили менее 5000 заболевших, больше всего в Ивано-Франковской области

05.02.2021, 08:25
COVID-19. За сутки выявили менее 5000 заболевших, больше всего в Ивано-Франковской области - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Вчера, 4 февраля, в Украине выявили 4923 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 5082), было сделано 43 137 тестов на COVID-19 (42 112). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) областях, Киеве (321) и Днепропетровской (287) области.

За сутки умерли 158 больных (днем ранее 140), выздоровели – 8185 (9933), были госпитализированы – 1885 (1893).

Основным методом ПЦР сделали 25 667 тестов (25 076), выявляющим и переболевших методом ИФА – 17 470 (17 036).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 237 169 заболевших: 22 707 человек умерли, 1 063 591 –  выздоровел.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 321 случай за сутки (днем ранее – 342);
Винницкая область – 271 (235);
Волынская – 127 (112);
Днепропетровская – 287 (223);
Донецкая – 146 (159);
Житомирская – 162 (282);
Закарпатская – 209 (299);
Запорожская – 334 (253);
Ивано-Франковская – 433 (354);
Киевская – 272 (189);
Кировоградская – 25 (25);
Луганская – 39 (77);
Львовская – 406 (308);
Николаевская – 160 (97);
Одесская – 157 (163);
Полтавская – 173 (160);
Ровенская – 163 (173);
Сумская – 81 (133);
Тернопольская – 174 (222);
Харьковская – 190 (299);
Херсонская – 47 (55);
Хмельницкая – 231 (429);
Черкасская – 144 (182);
Черновицкая – 270 (177);
Черниговская – 101 (134).

Нет данных с временно оккупированного Крыма, частей Донецкой и Луганской областей.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области

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