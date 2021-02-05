COVID-19. За сутки выявили менее 5000 заболевших, больше всего в Ивано-Франковской области

Вчера, 4 февраля, в Украине выявили 4923 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 5082), было сделано 43 137 тестов на COVID-19 (42 112). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334) областях, Киеве (321) и Днепропетровской (287) области.

За сутки умерли 158 больных (днем ранее 140), выздоровели – 8185 (9933), были госпитализированы – 1885 (1893).

Основным методом ПЦР сделали 25 667 тестов (25 076), выявляющим и переболевших методом ИФА – 17 470 (17 036).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 237 169 заболевших: 22 707 человек умерли, 1 063 591 – выздоровел.

Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 321 случай за сутки (днем ранее – 342);

Винницкая область – 271 (235);

Волынская – 127 (112);

Днепропетровская – 287 (223);

Донецкая – 146 (159);

Житомирская – 162 (282);

Закарпатская – 209 (299);

Запорожская – 334 (253);

Ивано-Франковская – 433 (354);

Киевская – 272 (189);

Кировоградская – 25 (25);

Луганская – 39 (77);

Львовская – 406 (308);

Николаевская – 160 (97);

Одесская – 157 (163);

Полтавская – 173 (160);

Ровенская – 163 (173);

Сумская – 81 (133);

Тернопольская – 174 (222);

Харьковская – 190 (299);

Херсонская – 47 (55);

Хмельницкая – 231 (429);

Черкасская – 144 (182);

Черновицкая – 270 (177);

Черниговская – 101 (134).

Нет данных с временно оккупированного Крыма, частей Донецкой и Луганской областей.

4 февраля 2021 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине будет продлен до 30 апреля, и это не конечная дата.

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Дарья Мостовая

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