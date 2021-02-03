Появились новые рекомендации об ограничениях на поездки в Евросоюз
В условиях коронавирусной эпидемии на континенте Евросоюз вчера, 2 февраля, принял новые рекомендации о временном ограничении "несущественных" путешествий на свою территорию – и об условиях отмены этих ограничений. Об этом пишет вестник Совета ЕС.
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Не входящую в ЕС страну могут исключить из перечня тех, откуда запрещены поездки без острой необходимости, если в ней:
— в среднем не более 25 активных случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 2 недели;
— за последние 2 недели есть стабильный тренд на уменьшение ежедневной заболеваемости по сравнению с прошлыми 2 неделями;
— делают не менее 300 тестов на 100 000 населения за последнюю неделю; данные должны быть доступны Евроцентру профилактики и контроля заболеваний (ECDC);
— не более 4% этих тестов за неделю положительные; данные должны быть доступны ECDC.
Также ЕС будет учитывать, какие варианты вируса выявлены в конкретной стране (например, "британец", "южноафриканец", "бразилец" и т.д.). В случае появления вспышки такого рода ЕС может временно ограничить все поездки, даже "существенные".
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Кроме того, при принятии решений о странах ЕС будет учитывать "общие мероприятия" в них по борьбе с COVID-19: наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение, отчетность, надежность данных и их источников.
Могут также учитываться оценки эпидситуации от ВОЗ.
От лиц, путешествующих по любой "важной" и/или "несущественной" причине (за исключением перевозчиков и пограничных работников), требуется иметь на руках негативный тест ПЦР, сделанный не ранее чем за 72 часа до отъезда.
Также таким может потребоваться самоизоляция, карантин и отслеживание контактов на срок до 14 дней, а также дальнейшее тестирование на COVID-19 в течение того же периода.
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Карантин и дополнительное тестирование по прибытии или после него должны быть введены для тех, кто прибывает из третьей страны, где обнаружен вызывающий обеспокоенность вариант вируса.
Для работников транспорта, морских перевозок и пограничных работников страны ЕС могут предусмотреть проведение экспресс-антигенных тестов до отбытия на территорию ЕС.
- Ограничительные меры на "несущественные" поездки из третьих стран были введены в ЕС еще 16 марта 2020 года.
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