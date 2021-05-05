UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 мая

05.05.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 мая - Фото

1. COVID-19. В УКРАИНЕ 2576 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, БОЛЬШЕ ВСЕГО В ХАРЬКОВСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЯХ. Вчера, 4 мая, в Украине выявили 2576 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 472), выздоровели 7728 пациентов (днем ранее – 7815) (подробнее).

2. КОБОЛЕВ СВЯЗЫВАЕТ УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ НАФТОГАЗА С $2 МЛРД НА СЧЕТАХ КОМПАНИИ. Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает реальной причиной своего увольнения накопленные компанией $2 млрд свободных денежных средств (подробнее).

3. РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛКУ. СНБО ИНТЕРЕСУЮТ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАЗСБЫТОВ И ОБЛЭНЕРГО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине (подробнее).

4. НБУ ИЗМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ BANKID. НБУ обязал абонентов-идентификаторов осуществлять многофакторную аутентификацию пользователей системы BankID до момента передачи персональных данных пользователей через систему (подробнее).

5. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 30%, БОЙКО ПЯТЫЙ – ОПРОС КМИС. Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского поднялся до 31,4%, он лидирует среди украинских политиков (подробнее).

6. ВЕНЕДИКТОВА ЗАМЕНИЛА СТАРШЕГО ПРОКУРОРА В ДЕЛЕ РОТТЕРДАМ+. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила заменить старшего группы прокуроров в деле о формуле расчета стоимости электроэнергии Роттердам+ Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это дело (подробнее).

7. КАРАНТИН ОБВАЛИЛ ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ – НБУ. Индекс ожиданий деловой активности НБУ опустился ниже нейтрального уровня до 46,9 пунктов в апреле, по сравнению с 51,4 пунктом в марте (подробнее).

8. ОПРОС КМИС: СЛУГА НАРОДА – ПЕРВАЯ, ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ – ВТОРАЯ. ОПЗЖ ПРОДОЛЖАЕТ ОБВАЛИВАТЬСЯ. Если бы выборы в парламент проходили в середине апреля, больше всего голосов получили бы Слуга народа (21,3%), Евросолидарность (17,7%) и ОПЗЖ (12,2%) (подробнее).

Читайте также главный текст дня: За минуту | "Коболев, у тебя слишком много денег". Пересказ последнего интервью экс-главы Нафтогаза

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 