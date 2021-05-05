Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 5 мая

1. COVID-19. В УКРАИНЕ 2576 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ, БОЛЬШЕ ВСЕГО В ХАРЬКОВСКОЙ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТЯХ. Вчера, 4 мая, в Украине выявили 2576 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 472), выздоровели 7728 пациентов (днем ранее – 7815) (подробнее).

2. КОБОЛЕВ СВЯЗЫВАЕТ УВОЛЬНЕНИЕ ИЗ НАФТОГАЗА С $2 МЛРД НА СЧЕТАХ КОМПАНИИ. Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает реальной причиной своего увольнения накопленные компанией $2 млрд свободных денежных средств (подробнее).

3. РОСТ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛКУ. СНБО ИНТЕРЕСУЮТ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАЗСБЫТОВ И ОБЛЭНЕРГО. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Аппарат СНБО структуру собственников всех энергетических и газовых компаний в Украине (подробнее).

4. НБУ ИЗМЕНИЛ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ BANKID. НБУ обязал абонентов-идентификаторов осуществлять многофакторную аутентификацию пользователей системы BankID до момента передачи персональных данных пользователей через систему (подробнее).

5. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ ЗЕЛЕНСКОГО ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 30%, БОЙКО ПЯТЫЙ – ОПРОС КМИС. Электоральный рейтинг президента Владимира Зеленского поднялся до 31,4%, он лидирует среди украинских политиков (подробнее).

6. ВЕНЕДИКТОВА ЗАМЕНИЛА СТАРШЕГО ПРОКУРОРА В ДЕЛЕ РОТТЕРДАМ+. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила заменить старшего группы прокуроров в деле о формуле расчета стоимости электроэнергии Роттердам+ Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это дело (подробнее).

7. КАРАНТИН ОБВАЛИЛ ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ – НБУ. Индекс ожиданий деловой активности НБУ опустился ниже нейтрального уровня до 46,9 пунктов в апреле, по сравнению с 51,4 пунктом в марте (подробнее).

8. ОПРОС КМИС: СЛУГА НАРОДА – ПЕРВАЯ, ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ – ВТОРАЯ. ОПЗЖ ПРОДОЛЖАЕТ ОБВАЛИВАТЬСЯ. Если бы выборы в парламент проходили в середине апреля, больше всего голосов получили бы Слуга народа (21,3%), Евросолидарность (17,7%) и ОПЗЖ (12,2%) (подробнее).

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Вадим Ребрина

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