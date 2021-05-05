COVID-19. В Украине 2576 новых заболевших, больше всего в Харьковской и Донецкой областях

Вчера, 4 мая, в Украине выявили 2576 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 472), выздоровели 7728 пациентов (днем ранее – 7815). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 103 ребенка и 30 медиков. Госпитализирован 1671 человек (сутками ранее – 1325), выписаны из больниц 820 пациентов, 161 пациент умер (сутками ранее – 166).

Официально за 4 мая сделаны 29 154 теста на коронавирус (17 549 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 206, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 4 071, экспресс-тестов на антиген – 5 877.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 090 986 заболевших COVID-19, из них 1 697 358 выздоровели, 45 077 – умерли. Проведено более 9,5 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Харьковская – 405 заболевших за сутки;

Донецкая – 287;

Одесская – 216;

Днепропетровская – 213;

Черкасская – 177;

Киев – 143;

Хмельницкая – 136;

Николаевская – 111;

Полтавская – 106;

Волынская – 102;

Запорожская – 85;

Киевская – 73;

Тернопольская – 70;

Ровенская – 68;

Черновицкая – 62;

Луганская – 58;

Сумская – 52;

Львовская – 48;

Кировоградская – 42;

Винницкая – 31;

Херсонская – 25;

Черниговская – 24;

Житомирская – 16;

Закарпатская – 13;

Ивано-Франковская – 13.

Сегодня, 5 мая 2021 года, Житомирская область переходит из красной зоны карантина в желтую.

Также сегодня откроются детские сады и школы в Киеве.

В ближайшее время из красной зоны эпидопасности могут выйти еще четыре области.

Денис Юдин

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