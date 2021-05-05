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COVID-19. В Украине 2576 новых заболевших, больше всего в Харьковской и Донецкой областях

05.05.2021, 08:19
COVID-19. В Украине 2576 новых заболевших, больше всего в Харьковской и Донецкой областях - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Винницкой ОГА

Вчера, 4 мая, в Украине выявили 2576 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 472), выздоровели 7728 пациентов (днем ранее – 7815). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 103 ребенка и 30 медиков. Госпитализирован 1671 человек (сутками ранее – 1325), выписаны из больниц  820 пациентов, 161 пациент умер (сутками ранее – 166).

Официально за 4 мая сделаны 29 154 теста на коронавирус (17 549 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 19 206, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 4 071, экспресс-тестов на антиген – 5 877.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 090 986 заболевших COVID-19, из них 1 697 358 выздоровели, 45 077 – умерли. Проведено более 9,5 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Харьковская – 405 заболевших за сутки;
Донецкая – 287;
Одесская – 216;
Днепропетровская – 213;
Черкасская – 177;
Киев – 143;
Хмельницкая – 136;
Николаевская – 111;
Полтавская – 106;
Волынская – 102;
Запорожская – 85;
Киевская – 73;
Тернопольская – 70;
Ровенская – 68;
Черновицкая – 62;
Луганская – 58;
Сумская – 52;
Львовская – 48;
Кировоградская – 42;
Винницкая – 31;
Херсонская – 25;
Черниговская – 24;
Житомирская – 16;
Закарпатская – 13;
Ивано-Франковская – 13.

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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