Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 декабря

1. ЕСЛИ ПУТИН АТАКУЕТ, БЛИНКЕН ОБЕЩАЕТ РОССИИ "ВЕЩИ, ОТ КОТОРЫХ МЫ ВОЗДЕРЖИВАЛИСЬ В ПРОШЛОМ". В том случае, если России не прислушается к призывам перестать пугать Украину стягиванием войск к границе и атакует, США применят против нее "вещи, от которых они воздерживались в прошлом" (подробнее).

2. ВЕРХОВНЫЙ СУД ЗАПРЕТИЛ ВОЗВРАЩАТЬ ЛИЦЕНЗИЮ БАНКУ ХРЕЩАТИК: ПРИМЕНИЛ АНТИКОЛОМОЙСКИЙ ЗАКОН. Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ, ФГВФЛ, ликвидатора и отменил решения Окружного админсуда и Шестого апелляционного суда о возврате банковской лицензии банку Хрещатик (подробнее).

3. ДАННЫЕ США УБЕДИЛИ ДАЖЕ СКЕПТИКОВ В ЕС, ЧТО РОССИЯ МОЖЕТ ГОТОВИТЬ ВТОРЖЕНИЕ – FT. США поделились с Европой разведданными, которые убедили даже некоторые "скептически" настроенные страны в ЕС, в том числе Германию, что Россия все-таки может готовить новое вторжение в Украину (подробнее).

4. УКРОБОРОНПРОМ УВЕЛИЧИЛ ПРОДАЖИ ВООРУЖЕНИЯ ДО $1,32 МЛРД ЗА 2020 ГОД – SIPRI. Укроборонпром остался на 77-м месте в списке топ-100 крупнейших оборонных компаний мира с общим показателем объема продаж в $1,38 млрд за 2020 год (подробнее).

5. БИРЖЕВАЯ ЦЕНА ГАЗА ВЫРОСЛА НА 27% ЗА НЕДЕЛЮ. Средняя стартовая цена газа с поставками в декабре на Украинской энергетической бирже по состоянию на пятницу, 3 декабря, была выше показателя понедельника на 27% (подробнее).

6. БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ СВОИ САНКЦИИ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ ЕС. Беларусь в ответ на санкции Европейского Союза решила запретить ввоз оттуда ряда товаров (подробнее).

7. КИЕВ И ВОСЕМЬ ОБЛАСТЕЙ ВЫХОДЯТ ИЗ КРАСНОЙ ЗОНЫ КАРАНТИНА. С завтрашнего дня, 7 декабря, красная зона карантина будет отменена в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях (подробнее).

8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УКРАИНЦА. ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕС ЗАКОНОПРОЕКТ В ПАРЛАМЕНТ. Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект об экономическом паспорте украинца (подробнее).

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Вадим Ребрина

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