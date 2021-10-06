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Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 октября

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2021, 19:00
Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 октября - Фото

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ЧЕТЫРЕХ КОМПАНИЙ. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 5 октября о применении санкций против трех российских компаний и компании из Сингапура (подробнее).

2. СКАНДАЛ С ЖУРНАЛИСТАМИ. У ЗЕЛЕНСКОГО ВЫСТУПИЛИ ЗА ОТСТРАНЕНИЕ ГЛАВЫ УКРЭКСИМБАНКА. Офис президента Владимира Зеленского выступает за отстранение главы Укрэксимбанка Евгения Мецгера, который попал в скандал с журналистами программы "Схемы" от Радио Свобода (подробнее).

3. СКАНДАЛ С ЖУРНАЛИСТАМИ. ГЛАВА УКРЭКСИМБАНКА СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ, ПОКА ВРЕМЕННО. Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия пока идет расследование нападения на съемочную группу "Схем" (подробнее).

4. НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ХИМИИ ВРУЧИЛИ ЗА РАЗРАБОТКУ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОЛЕКУЛ. Нобелевскую премию по химии вручили Бенджамину Листу и Дэвиду В.К. Макмиллану "за развитие асимметричного органокатализа" (подробнее).

5. ВЕНЕДИКТОВА ПОДПИСАЛА ПОДОЗРЕНИЕ ТРУХАНОВУ. Мэру Одессы и трем чиновникам горсовета предъявили подозрения в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации (подробнее).

6. ЕВРОПА МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ СЦЕНАРИЙ КИТАЯ. ЗАВОДЫ НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ ИЗ-ЗА РЕКОРДНЫХ ЦЕН НА ГАЗ. Европейская промышленность приближается к критической точке: цены на газ и электроэнергию почти ежедневно бьют новые рекорды, а некоторые энергоемкие компании временно закрывают производство, потому что их содержание становится слишком дорогим (подробнее).

7. ПЛЮС $400 ЗА ПАРУ ЧАСОВ: ЦЕНА ГАЗА В ЕВРОПЕ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К $2000 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ на TTF на бирже ICE Futures выросла в течение торговой сессии в среду, 6 октября, на $400 до $1924 за тысячу кубометров (подробнее).

8. МАСШТАБНАЯ УТЕЧКА: ОПУБЛИКОВАНЫ ДАННЫЕ О ЗАРАБОТКЕ СТРИМЕРОВ TWITCH И ИСХОДНЫЙ КОД СЕРВИСА. Ссылка на торрент-файл размером около 125 ГБ изначально появилась на анонимном форуме 4chan, чтобы "поспособствовать развитию конкуренции в области стриминга, поскольку сообщество доступных сервисов — отвратительная токсичная помойка" (подробнее).

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Вадим Ребрина
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