Восемь главных новостей Украины и мира на 19:35 7 апреля

1. УЖЕ НЕ НЬЮ-ЙОРК. В МИРЕ – НОВАЯ СТОЛИЦА МИЛЛИАРДЕРОВ. Пекин впервые стал городом с наибольшим в мире количеством миллиардеров. По итогам 2020 года в Пекине проживало 100 миллиардеров, на одного больше, чем в Нью-Йорке, свидетельствуют данные списка миллиардеров Forbes (подробнее).

2. МВФ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И УКРАИНЫ. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году с 5,5% (январский прогноз) до 6% (подробнее).

3. НКРЭКУ УТВЕРДИЛА УСЛОВИЯ ГОДОВОГО КОНТРАКТА НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. ВСЕХ ПЕРЕВЕДУТ С 1 МАЯ. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила, что все бытовые потребители газа будут переведены на годовой контракт с 1 мая автоматически (подробнее).

4. МИНУС $1,5 МЛРД. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ СОКРАЩАЮТСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД. Международные резервы Украины в марте уменьшились на 5% и на 1 апреля составили $27,03 млрд по сравнению с 28,5 млрд на начало марта (подробнее).

5. КАБМИН РАЗРЕШИЛ ТОРГОВАТЬ ПОСАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ В "КРАСНЫХ" ЗОНАХ. Кабинет министров разрешил продавать в "красных" зонах эпидемической опасности посадочный материал. Соответствующие изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года были приняты на заседании правительства (подробнее).

6. УКРАИНА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТ МВФ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БОЛЕЕ $2,7 МЛРД. Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более $2,7 млрд в рамках новой программы МВФ о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (SDR) (подробнее).

7. 8000 ФОПАМ. КАБМИН ЗАПУСТИЛ МЕХАНИЗМ ВЫПЛАТЫ В "КРАСНЫХ" ЗОНАХ. Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах (подробнее).

8. НЕОБЫЧНЫЕ ТРОМБОЗЫ НУЖНО ВНЕСТИ В СПИСОК РЕДКИХ ПОБОЧЕК ОТ ВАКЦИНЫ OXFORD-ASTRAZENECA – ЕC. Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) пришел к выводу, что необычные тромбы, которые сопровождаются низким содержанием тромбоцитов в крови, должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины от коронавируса Vaxzevria (ранее — AstraZeneca) (подробнее).

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Вадим Ребрина

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