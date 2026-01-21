Восемь предприятий, которые причастны к производству "Искандеров", все еще не под санкциями

Разведка обнародовала перечень 40 российских и одного беларуского предприятий, которые производят компоненты для ракеты "Искандер-К"

Запуск "Искандера" (Иллюстративное фото: ресурсы россиян)

Восемь из более 40 предприятий производственной кооперации крылатых ракет "Искандер-К" до сих пор не находятся ни под какими санкциями. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Главным предприятием в производственном цикле этих ракет является опытное конструкторское бюро "Новатор" концерна "Алмаз-Антей". Также разведка обнародовала еще 39 российских и одно беларуское предприятие, которые изготавливают компоненты к крылатым ракетам: боевую часть, турбореактивный двигатель и его компоненты, спутниковую и инерциальную навигационные системы, другие электронные блоки и компоненты.

В ГУР отметили, что восемь из этих компаний до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. В частности, речь идет о:

→ Тамбовский завод "Электроприбор" – производитель инерциальной навигационной системы ГИБ-123-4;

→ АО "Высокие технологии" – производитель газогенераторов ГТТ-37.000 для турбореактивных двигателей ТРДД-50Б;

→ Волжский электромеханический завод – поставщик комплектующих для станций постановки активных помех 9Б914.

"Синхронизация санкционных действий, усиление давления на производственные цепи российского ВПК и дальнейшая поддержка Украины остаются ключевыми факторами сдерживания агрессии и восстановления безопасности в Европе и за ее пределами", – отметили в ГУР.

Ракета "Искандер-К" (Графика: ГУР)