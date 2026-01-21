Вісім підприємств, які причетні до виробництва "Іскандерів", досі не перебувають під санкціями
Вісім з-понад 40 підприємств виробничої кооперації крилатих ракет "Іскандер-К" досі не перебувають під жодними санкціями. Про це повідомило Головне управління розвідки.
Головним підприємством у виробничому циклі цих ракет є дослідне конструкторське бюро "Новатор" концерну "Алмаз-Антей". Також розвідка оприлюднила ще 39 російських та одне білоруське підприємство, які виготовляють компоненти до крилатих ракет: бойову частину, турбореактивний двигун та його компоненти, супутникову та інерціальну навігаційні системи, інші електронні блоки та компоненти.
У ГУР наголосили, що вісім з-поміж цих компаній досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Зокрема, йдеться про:
→ Тамбовський завод "Електроприбор" – виробник інерціальної навігаційної системи ГИБ-123-4;
→ АТ "Високі технології"– виробник газогенераторів ГТТ-37.000 для турбореактивних двигунів ТРДД-50Б;
→ Волзький електромеханічний завод – постачальник компонентів для станцій постановки активних завад 9Б914.
"Синхронізація санкційних дій, посилення тиску на виробничі ланцюги російського ВПК та подальша підтримка України залишаються ключовими чинниками стримування агресії та відновлення безпеки в Європі та за її межами", – наголосили в ГУР.
