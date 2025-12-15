ГУР: Росія адаптувала радянську ракету для встановлення на дрони, щоб вражати авіацію ЗСУ

Російський дрон (Фото: ресурс окупантів)

Росія адаптувала стару радянську розробку – авіаційну ракету Р-60 – для встановлення на "Герані" з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на російські БпЛА. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Розвідка опублікувала будову, компоненти та перелік підприємств кооперації з виробництва російського БпЛА "Герань-2", оснащеного авіаційною ракетою Р-60.

РФ адаптувала стару радянську розробку – авіаційну ракету класу "повітря-повітря" Р-60 – для встановлення на "Герані" з метою ураження українських гелікоптерів та літаків, які полюють на ворожі дрони.

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) встановлюється на спеціальний кронштейн, розташований у верхній передній частині фюзеляжу.

БпЛА оснащено двома мережевими камерами – у носовій частині та позаду пускового пристрою ракети. Передання відео та команд управління здійснюється через китайський mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Польотний контролер, навігаційні та інерціальні блоки залишаються типовими для інших "Гераней". Для супутникової навігації в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби використовується 12-канальний завадозахищений модуль "Комета".

Електронна начинка також містить одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Велика Британія), трекер і два GSM-модеми для передання телеметрії.

Країни походження електронної компонентної бази залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу: США, КНР, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Британія.

За даними ГУР, ймовірний принцип застосування ракет полягає в передаванні зображення з камер, встановлених на дрон, через mesh-модем оператору, який, у разі появи українського літака чи гелікоптера в зоні ураження, подає блоку автоматики ракети команду на її пуск.

Після пуску теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Ймовірний також варіант з попереднім захопленням цілі головкою самонаведення та передання відповідної інформації оператору, який дає команду на пуск.

Мета окупантів полягає в тому, щоб створити загрози для української армійської та тактичної авіації, знизити ефективність її роботи з перехоплення БпЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану.