ГУР: Россия адаптировала советскую ракету для установки на дроны, чтобы поражать авиацию ВСУ

Российский дрон (Фото: ресурс оккупантов)

Россия адаптировала старую советскую разработку – авиационную ракету Р-60 – для установки на "Герани" с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

Разведка опубликовала строение, компоненты и перечень предприятий кооперации по производству российского БпЛА "Герань-2", оснащенного авиационной ракетой Р-60.

РФ адаптировала старую советскую разработку – авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 – для установки на "Герани" с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на вражеские дроны.

Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа.

БпЛА оснащен двумя сетевыми камерами – в носовой части и позади пускового устройства ракеты. Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Полетный контроллер, навигационные и инерциальные блоки остаются типовыми для других "Гераней". Для спутниковой навигации в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы используется 12-канальный помехозащищенный модуль "Комета".

Электронная начинка также содержит одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 (Великобритания), трекер и два GSM-модема для передачи телеметрии.

Страны происхождения электронной компонентной базы остаются стандартными для российских БпЛА этого типа: США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.

По данным ГУР, вероятный принцип применения ракет заключается в передаче изображения с камер, установленных на дрон, через mesh-модем оператору, который, в случае появления украинского самолета или вертолета в зоне поражения, подает блоку автоматики ракеты команду на ее пуск.

После пуска тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает цель. Вероятен также вариант с предварительным захватом цели головкой самонаведения и передачи соответствующей информации оператору, который дает команду на пуск.

Цель оккупантов в том, чтобы создать угрозы для украинской армейской и тактической авиации, снизить эффективность ее работы по перехвату БпЛА. Таким образом, российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получает еще одно назначение, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану.