ГУР: Россия адаптировала советскую ракету для установки на дроны, чтобы поражать авиацию ВСУ
Россия адаптировала старую советскую разработку – авиационную ракету Р-60 – для установки на "Герани" с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.
Разведка опубликовала строение, компоненты и перечень предприятий кооперации по производству российского БпЛА "Герань-2", оснащенного авиационной ракетой Р-60.
Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД (П-62-1МД) устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа.
БпЛА оснащен двумя сетевыми камерами – в носовой части и позади пускового устройства ракеты. Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.
Полетный контроллер, навигационные и инерциальные блоки остаются типовыми для других "Гераней". Для спутниковой навигации в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы используется 12-канальный помехозащищенный модуль "Комета".
Электронная начинка также содержит одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 (Великобритания), трекер и два GSM-модема для передачи телеметрии.
Страны происхождения электронной компонентной базы остаются стандартными для российских БпЛА этого типа: США, КНР, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Великобритания.
По данным ГУР, вероятный принцип применения ракет заключается в передаче изображения с камер, установленных на дрон, через mesh-модем оператору, который, в случае появления украинского самолета или вертолета в зоне поражения, подает блоку автоматики ракеты команду на ее пуск.
После пуска тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает цель. Вероятен также вариант с предварительным захватом цели головкой самонаведения и передачи соответствующей информации оператору, который дает команду на пуск.
Цель оккупантов в том, чтобы создать угрозы для украинской армейской и тактической авиации, снизить эффективность ее работы по перехвату БпЛА. Таким образом, российская многоцелевая версия иранского Shahed-136 получает еще одно назначение, а опыт такого применения, вероятно, также будет передан Ирану.
- 25 ноября ГУР обнародовало детальное строение нового иранского дрона Shahed-107, которым Россия бьет по прифронтовым регионам Украины. О его разработке было известно еще в начале 2024 года.
- 28 ноября в Минобороны сообщили, что Россия начала использовать беспилотники типа Shahed для попыток сбивания украинских самолетов и вертолетов в воздухе.
